Logo motorbende MC Hardliners ook verboden in Hoorn en Heerhugowaard

In Hoorn is het vanaf nu verboden voor leden van de motorclub MC Hardliners om hun logo (colors) zichtbaar te dragen. Binnenkort gaat die regel ook in Heerhugowaard en Langedijk gelden. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws langs meerdere gemeenten.

Volgens de nieuwe regel is het verboden om in het openbaar een logo te dragen dat sterke gelijkenissen heeft met een logo van een verboden organisatie, zoals het geval is bij motorclub MC Hardliners.

"Er zijn parallellen met verboden clubs", zegt een woordvoerder van de gemeente Heerhugowaard. Haarlem voerde het colors-verbod in 2019 al in, omdat het logo sterke gelijkenissen heeft met het logo van de verboden motorclub Hells Angels.

In Haarlem werden daarom vorige week nog veertien leden van de motorbende opgepakt omdat zij, onderweg naar een uitvaart, wel reden met hun hesjes en logo's. De leden werkten niet mee en moesten mee naar het bureau. Nadat ze de hesjes alsnog inleverden, mochten ze weer vertrekken. Wel moesten ze een boete betalen.

Groeiende motorclub

NH Nieuws vroeg de gemeenten naar hun beleid rondom de relatief nieuwe motorbende MC Hardliners, die groeit in populariteit.

Er zijn inmiddels 22 afdelingen, die ook wel chapters worden genoemd. In Noord-Holland zitten die in Haarlem, Hoorn, Alkmaar, IJmuiden, Hoofddorp, Den Helder, Amsterdam en Beverwijk. In al die gemeenten geldt sowieso al een verbod op het dragen van de logo's van verboden motorclubs als de Hells Angels, Satudarah, Bandidos en No Surrender.

Nu geldt dus in ieder geval in Hoorn - en in de loop van 2021 ook in Heerhugowaard en Langedijk - ook een verbod op het dragen van logo's die sterke overeenkomsten hebben met logo's van verboden organisaties.