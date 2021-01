Opnieuw explosie bij woning in Hoorn: "Granaat bedoeld voor oud-Satudarah-lid"

HOORN - In Hoorn is in de nacht van zaterdag op zondag weer een zwaar explosief naar een woning gegooid, dat meldt de Telegraaf. Volgens de krant gaat het om een vergeldingsactie en was de granaat gericht op een Satudarah-kopstuk. Een maand geleden schrok Hoorn al op van een explosie op het Gerritsland, ditmaal was het raak aan de Weegbree.