Krater in stoep en auto's beschadigd na explosie in Hoorn

Rond twee uur vannacht klonk er een luide knal: een explosief beschadigde meerdere huizen en auto's die in de straat geparkeerd stonden. Bij de explosie zijn geen gewonden gevallen. In de straat in een flinke krater te zien.

De ramen zijn provisorisch dicht gemaakt en ook aan de overkant van de straat heeft het explosief gaten geslagen in de ruiten.

De politie onderzoekt camerabeelden en is in gesprek met buurtbewoners voor het onderzoek. Zij zijn op zoek naar getuigen en roept iedereen die vannacht iets is opgevallen dat te maken zou kunnen hebben met de explosie zich te melden.