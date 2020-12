Buren verbijsterd door explosie Hoorn: "Scherven tot achterin het huis"

HOORN - Het is een klein wonder te noemen dat er niemand bij de explosie gewond is geraakt. De ramen van de getroffen woning zijn aan diggelen en zelfs bij de overburen zijn er scherven van het explosief achterin de huiskamer ingeslagen. De bewoners van de woning - die anoniem willen blijven - zijn enorm geschrokken. "Ik ging net naar bed toen de klap insloeg."

"Onze hond lag onder het raam te slapen. Hij is gelukkig ongedeerd gebleven, maar ik moet er niet aan denken wat er was gebeurd als ze het explosief in het kozijn hadden geplaatst", aldus de zoon van het gezin dat er samen met hun vier honden woont. "Ik stond op punt om naar bed te gaan. Ik vermoed dat de daders gewacht hebben tot de lichten uit gingen", vertelt zijn vader.

Krater in stoep en auto's beschadigd na explosie in Hoorn

Over het type explosief wil de woordvoerder van de politie vooralsnog niets loslaten in het kader van het onderzoek dat nog loopt. De schade door de explosie beperkt zich niet tot de woning waar hij voor lag, ook de overburen hebben grote gaten in hun ruiten.

Dat het een gerichte actie is, daarvan is hij overtuigd: "Ik heb geen flauw benul wie het op mij gemunt heeft. Iedereen kent mij wel in Hoorn, maar ik zou echt niet weten wie iets tegen mij heeft." Direct na de klap gaat hij met een honkbalknuppel naar buiten, maar dan zijn de daders er al vandoor. "Overal hangen camera's. Ze reden samen in een auto weg richting Kerkplein, ze staan sowieso op beeld."

De buurvrouw vertelt zichtbaar aangedaan dat het volgens haar wel eens heel anders had kunnen aflopen. Metaalachtige scherven van het explosief zijn namelijk tot tien meter ver in haar woning terecht gekomen, tot in de kastdeur achterin. "Wij slapen achterin het huis beneden, dit had echt heel anders kunnen aflopen. Het lijkt wel of het een soort granaat is geweest."

De eigenaar van de auto die voor de woning geparkeerd stond, fietst langs. Susan: "De auto van mijn man is niet meer te redden, de banden zijn plat en hij is niet meer te gebruiken. Wij dachten dat het zwaar vuurwerk was en zijn dan ook vannacht niet naar buiten gegaan om te kijken."

Doorgeslapen

Douwe Kwamstra, de naaste buurman, heeft er wonder boven wonder doorheen geslapen. "Het is één meter naast mijn huis, maar wij hebben niets. Ik ben zelfs van de klap niet wakker geworden. Er zit een enorm gat in de stoep, de gevel heeft een klap gehad. De buurman snapt er niks van, ze zijn zich echt rot geschrokken."

Kamstra voelt zich er niet prettig bij. "Ruim een jaar terug is er aan de overkant van de straat ook al een auto in de fik gegaan. Dat had vermoedelijk ook iets met een afrekening te maken. Het is heel naar dit mee te moeten maken."