‘Explosie heeft niks te maken met motorbendeoorlog’

Patrick erkent dat hij tot 2018 lid is geweest van Satudarah maar zegt daarna te zijn gestopt. Het verontwaardigt hem dat zijn naam in verband wordt gebracht met een incident tussen de motorclubs waarbij oud-satudarah leden zouden zijn overgestapt naar MC Hardliners.

De oud-leden zouden naar een woning zijn gelokt waar ze werden opgewacht door een dertigtal Satudarah-leden die hen onder bedreiging hebben gedwongen zich uit te kleden waarna ze gefotografeerd werden, meldde de Telegraaf.

“Door nu te focussen op de verkeerde zaken gaan de daders straks vrijuit”, zegt Patrick. De bewering dat het om een vergelding zou gaan in het motorclubcircuit, klopt volgens hem niet. “Alle scenario’s moeten open blijven en dat is wat ik gisteren bij de politie in de aangifte ook nadrukkelijk heb gezegd. Als er iets is waar ik slecht tegen kan is het onrecht.”

Rechtszaak

Op de ochtend na de explosie moest hij met zijn zoon naar het Gerechtshof in Amsterdam. “Twee jaar geleden is mijn zoon in elkaar geslagen op de markt hier in Hoorn door een een aantal jongens.

Hij liep met zijn toenmalig vriendin en werd uit het niets belaagd. Een van hen is in hoger beroep gegaan. Uiteindelijk was mijn zoon nog de enige getuige die moest verklaren in de zitting. Het lijkt er erop alsof gehoopt werd, dat hij niet zou komen opdagen.”