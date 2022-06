Stikstofprotest gaat verder: boeren massaal op pad, verkeersdrukte verwacht

Frustratie vanwege het stikstofbeleid. Duizenden boeren vanuit heel Noord-Holland zijn daarom vanochtend vroeg naar Stroe vetrokken, in de gemeente Barneveld. Naar verwachting wordt het protest drie tot vier keer zo groot als het boerenprotest in oktober 2019. Automobilisten worden gewaarschuwd voor grote drukte op de weg.

Noord-Hollandse boeren hadden gisteravond al een eigen protest in Schermerhorn. Zo'n 150 trekkers vormden daar de boodschap 'NH #WijBlijven!'.

“Het is eigenlijk triest dat we hier staan”, vertelde mede-organisator Ad Baltus. “We hadden liever iets anders laten zien.”

Vandaag sluit een deel van hen aan bij het landelijke protest in Gelderland. Massaal willen ze een vuist maken tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet.

De eerste boeren vertrokken gisteravond al vanaf Texel. Volgens de Texelse Courant sliepen zij vannacht in Bennebroek om vanuit daar weer verder te gaan richting Barneveld .

⚠️ Zware ochtendspits verwacht

Rijkswaterstaat en ANWB verwachten veel hinder van de protestactie op de weg, met een zware ochtend- en avondspits. De ANWB geeft als advies de drukke plekken rondom Barneveld te vermijden. Maar ook in Noord-Holland kun je beter van de weg blijven, als het kan.

“Het is lastig inschatten hoe laat iedereen vertrekt, daar geeft de organisatie geen duidelijkheid over. Maar ook de punten waar ze verzamelen, zoals in Flevoland, zou ik vermijden,” adviseert de woordvoerder van ANWB-verkeersinformatie.

De trekkers mogen niet op de snelweg rijden en de politie kan hierop handhaven. Mocht je ze toch tegenkomen, dan raadt Rijkswaterstaat aan afstand te houden en snelheid te minderen. De snelheidsverschillen tussen trekkers en auto’s kunnen gevaarlijk zijn. Rijkswaterstaat zet extra weginspecteurs en wegverkeersleiders in. Die kunnen zo nodig de maximumsnelheid aanpassen of verkeer omleiden.