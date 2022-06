LIVEBLOG: Eerste trekkers onderweg naar Stroe voor boerenprotest

Voor wie het gemist heeft: boeren zijn onderweg naar Stroe voor een grote manifestatie. Het kabinet presenteerde twee weken geleden een stikstofaanpak waarin per regio staat beschreven hoe veel de uitstoot moet worden teruggedrongen. Voor sommige regio's is dat 'slechts' 12 procent, maar in regio's vlak naast Natura2000-gebied moet de uitstoot tot wel 70 procent afnemen. Boeren zijn bang voor hun bestaansonzekerheid: het kabinet heeft uitgesproken dat het noodzakelijk is om het mes in de agrarische sector te zetten om deze doelen te behalen.