De boeren keren huiswaarts: 'We moeten de laatste boot halen'

De Noord-Hollandse boeren die vanmiddag meededen aan het protest in Stroe maken zich op voor de terugreis. Terwijl de Texelse boeren alweer in de trekker zitten, mag melkveehouder Kees de Boer uit Benningbroek nog een uurtje naar de trekker lopen. "Die hebben we bij aankomst maar ergens langs de kant gezet, lopen was sneller."

Terug met de trekker richting Texel. - NH Nieuws

Ook boer Erik van der Deure uit Schardam wacht een lange reis, maar dan moeten ze eerst maar eens weg zien te komen. "Ik denk dat we hier nog wel twee uur staan. Alle trekkers moeten door één uitgang", vertelt hij aan NH Radio. Meteen omkeren Om die vertraging te mijden keerden de Texelse boeren direct na aankomst meteen maar weer om. "We hebben Stroe even gezien, maar zijn het terrein niet op gegaan", zegt Robbin Veurend, een melkveehouder van het eiland. Zij konden niet zomaar achter in de rij aansluiten, want de laatste boot moet ook gewoon gehaald worden. "En die kunnen we echt niet missen, want morgen moeten we weer aan het werk." En hoe laat boer Erik en boer Kees weer thuis zijn? Dat durven ze beide niet met zekerheid te zeggen. Erik: "Ik hoop hier om 8 uur weg te zijn. En als het dan een beetje mee zit ben ik tussen 10 en 11 misschien een keertje thuis." Kees ziet het nog minder rooskleurig in, "het zou best eens middernacht kunnen worden." En de boeren moeten morgen natuurlijk allebei weer vroeg beginnen. Festivalsfeer Voor de terugreis begon kon boer Kees nog wel genieten van de 'festivalsfeer'. "Er heerst een fantastisch gevoel van saamhorigheid, maar we zijn hier natuurlijk niet voor de gezelligheid." Het stikstofbeleid heeft veel invloed op zijn melkveebedrijf, maar hij stond er vandaag niet alleen voor zichzelf. "Er zijn boeren die er nog veel meer van merken dan ik. Ik sta hier voor de hele sector."