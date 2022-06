West-Friese boeren via dijk Lelystad onderweg naar Stroe

Enkele tientallen tractoren vertrokken vanochtend via de dijk naar Lelystad richting Stroe. In het Gelderlandse dorp wordt vandaag geprotesteerd tegen de nieuwe stikstofregels van het kabinet.

De ruim 60 trekkers zorgden voor vertragingen voor mensen die het bedrijventerrein moesten bereiken, maar er waren geen ongeregeldheden. Volgens verslaggever Maarten Edelenbosch was de sfeer gemoedelijk. "Mensen die niet bij het protest hoorden, staken duimen op als ze langs kwamen rijden. Maar het is duidelijk dat nu er een concreet stikstofplan ligt, de animo ook groter is dan bij eerdere protesten."

Bij industrieterrein Schepenwijk in Enkhuizen verzamelden de tractoren zich, om rond 09:00 uur onder politiebegeleiding via de dijk naar Stroe te rijden. Een rit van ruim bijna drie uur: de boeren mogen niet de snelweg op.

Boeren verzamelen in Enkhuizen voor het boerenprotest in Stroe - NH Nieuws

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]