Gras overwoekert duinen door stikstofcrisis: grote zorgen om Noord-Hollandse natuur

De bedreigde natuurgebieden zijn onderdeel van Natura 2000-gebieden, Nederlandse gebieden die belangrijk zijn voor de diversiteit van planten en dieren. Het hele Noord-Hollandse duingebied valt binnen de Natura 2000 en is in het onderzoek van Greenpeace aangemerkt als kwetsbaar en onherstelbaar gebied.

Al lang is duidelijk dat de stikstofuitstoot verminderd moet worden. De overmaat aan stikstof verstoort ecosystemen in natuurgebieden, waardoor de biodiversiteit afneemt. Dat betekent het verdwijnen van dier en plantsoorten, en een ongezonde grond.

De veranderingen gaan langzaam, waardoor ze voor het blote oog lastig zichtbaar zijn. Toch is er, vergeleken met dertig jaar geleden, in alle natuurgebieden ontzettend veel veranderd, stelt Tim. Gras woekert over de duinen en in bossen en duinen zijn veel bramenstruiken te vinden.

Ook voor dieren levert de stikstof problemen op. Hagedissen en vlinders hebben het zand nodig om op te warmen, maar de open, droge zandplekken verdwijnen door het vele gras. Ook de tapuit verdwijnt, want de vogel heeft kale stukken zand nodig om rennend zijn voedsel te zoeken.

Herstel niet mogelijk

Volgens het onderzoek van Greenpeace is herstel van deze gebieden niet of nauwelijks haalbaar en moet vóór 2025 de stikstofuitstoot drastisch omlaag. Ook Zutt stelt dat stikstof verminderen de enige oplossing is. Herstelwerkzaamheden kosten veel geld en het blijft 'dweilen met de kraan open', wat Zutt betreft. Als de stikstof blijft neerdalen blijft het ecosysteem veranderen.

Volgens Zutt is er veel te lang gewacht met het oplossen van de stikstofproblemen. "Dertig jaar geleden was al duidelijk dat stikstof een probleem vormde. Er is veel te lang gewacht, waardoor de natuur is beschadigd en nu de bouw en boeren in de problemen raken. Dat had niet gehoeven."