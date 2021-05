Ook de duinen lijden flink onder stikstof

Stikstof is niet alleen een groot probleem voor natuurgebieden in het binnenland, ook de duinen hebben er stevig onder te lijden. Langs de hele Nederlandse kust zorgt stikstof ervoor dat de natuur verschraalt en op termijn ook de kustbescherming onder druk komt te staan. Uit onderzoek door de NOS blijkt dat duinbeheerders de afgelopen tien jaar tientallen miljoenen euro's hebben uitgegeven aan het bestrijden van de gevolgen van stikstof.

Zo wordt in de duinen bij Bloemendaal voortdurend gewerkt om de gevolgen van teveel stikstof in natuurgebieden aan te pakken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het aanleggen van stuifplekken of het afplaggen van de bodem. Ook worden exoten weggehaald, plantensoorten die hier van oudsher niet horen, maar het als gevolg van de overdaad aan stikstof in de lucht zo goed doen dat ze gaan woekeren.

"Als we dit niet zouden doen komt de hele duinenecologie onder druk te staan", zegt ecoloog Dick Groenendijk van natuurbeheerder en tevens drinkwaterbedrijf PWN. "Als bepaalde planten en dieren verdwijnen, dreigt het systeem verstoord te raken. Van alle oorzaken die leiden tot achteruitgang van de natuur in duingebieden is stikstof de belangrijkste, het grootste probleem."

Tientallen soorten bedreigd

PWN beheert 7.500 hectare natuurgebied langs de kust, tussen Zandvoort en in Bergen, allemaal Natura 2000-gebied. Dat betekent dat PWN aan allerlei eisen moet voldoen om de natuurwaarden te kunnen halen, vertelt Groenendijk.

"In een normaal gezond duinlandschap heb je 40 tot 50 plantensoorten op een paar vierkante meter. Door de stikstof blijven er maar twee of drie soorten over. Maar omdat dit Natura 2000-gebied is, zijn we verplicht om juist al die tientallen bijzondere soorten te beschermen", aldus Groenendijk.

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het is de bedoeling dat in die gebieden de biodiversiteit wordt bevorderd. Omdat de biodiversiteit in Europa onder druk staat, wordt in de Natura 2000-gebieden geprobeerd om de soortenrijkdom in stand te houden. In Nederland zijn er 161 Natura 2000-gebieden, zowel op land als op zee.

Als ze niks doen, zegt hij, dan blijven over: duinriet en zandzegge. En de exoot vogelkers. Die laatste hoort in Nederland van nature niet thuis, maar komt uit de VS. Groenendijk: "Als de bodem verzuurt vanwege stikstof, dan heeft deze vogelkers een voorsprong. Vogelkers begint als kiemplant van 40 cm hoog, maar wordt een flinke boom. De planten gaan woekeren, en het ziet er dan uit alsof je bij een akker staat waarop maar één gewas groeit."