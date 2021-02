Ook gemeente wil van Schoorlse Duinen een Nationaal Park maken

SCHOORL - De gemeente steunt de wens om van de Schoorlse duinen een Nationaal Park te maken. Dat laat ze in een brief aan de provincie weten. "Ons duingebied heeft bijzondere waarden voor onze gemeente", stelt wethouder Klaas Valkering. "De status Nationaal Park doet daar recht aan."

"Dit geeft meer grandeur, maar niet gegarandeerd meer bescherming", legde Kees de Bakker van de Duinstichting de gewenste status eerder uit. Die bescherming is wel een diepe wens van de stichting met in het achterhoofd de recente, gewraakte kap van het Dr. van Steijnbos .

De Duinstichting had de provincie hier al eerder toe opgeroepen. Een commissie onder leiding van prof. mr. Pieter van Vollenhoven heeft ook aangegeven dat de Hollandse vastelandsduinen, waar de Schoorlse Duinen deel van uit maken, in aanmerking komt voor de status.

De provincie Noord-Holland is niet per se voorstander van de 'Park-plannen'. Als inwoners, betrokken organisaties en de gemeente er achter staan is het heikele punt: de financiën. "Er moet geld beschikbaar voor zijn - het is een behoorlijke kostenpost - en dat geld, dat is er niet", zei een woordvoerder van gedeputeerde Esther Rommel eerder tegen NH Nieuws.

Sinds een paar jaar ligt de portefeuille Natuur en dus ook de beslissing over het aanwijzen van gebieden als Nationaal Park bij de provincie. In Noord-Holland zijn Texel en Zuid-Kennemerland Nationale Parken.