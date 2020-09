Duinstichting: 'Bedreigde bomen Schoorlse Duinen moeten monumentenstatus krijgen'

Komende maandag is is de hoorzitting voor de bezwaarschriften die eerder waren ingediend door de stichting Duinbes uit Groet en een bewonersvereniging uit Aagtdorp. Zij tekenden bezwaar aan tegen de kapvergunning, die de gemeente Bergen in juni verleende aan Staatsbosbeheer voor bomen in het Dr. Van Steijnbos, onderdeel van de Schoorlse Duinen. Er komen geen nieuwe bomen voor terug, meldt mediapartner Duinstreek Centraal.

Stuifduinen

Staatsbosbeheer wil stuifduinen laten terugkeren zodat bijzondere planten- en diersoorten zich daar optimaal kunnen ontwikkelen. Het gaat hierbij om 7,6 hectare bos vlakbij de Kerf.



Volgens de Duinstichting is er een gemeentelijke monumentenstatus aangevraagd voor bomen ouder dan 83 jaar, die voldoende gezond zijn en een levensverwachting hebben van minimaal 10 jaar. De stichting meent dat de bomen in ieder geval een cultuurhistorische waarde hebben, omdat ze zijn geplant in de strijd tegen de zandverstuivingen van de bewoners van de achterliggende dorpen.



GroenLinks vroeg donderdagavond in de Algemene Raadscommissie of de aanvraag voor uitstel zou leiden voor de behandeling van de bezwaren tegen de kapvergunning. Wethouder Valkering antwoordde dat uitstel van de behandeling van de bezwaren, indien nodig, mogelijk is. De gemeente is dat nu aan het beoordelen, maar de hoorzitting gaat maandag vooralsnog door, aldus wethouder Valkering tegen Duinstreek Centraal.

Lange procedures

Als de kapvergunning stand houdt in de bezwarenprocedure, wilde Staatsbosbeheer de werkzaamheden in het veld dit najaar starten. Een besluit op het verzoek van de Duinstichting duurt waarschijnlijk meerdere maanden. Ook daar kunnen weer lange bezwaar- en beroepsprocedures op volgen.



Advocaat Anneke Wezel uit Schoorl staat de stichting Duinbes en de bewonersvereniging uit Aagtdorp in hun bezwarenprocedure bij. Volgens haar toont de aanvraag van de Duinstichting vooral aan dat heel veel omwonenden van de Schoorlse Duinen grote moeite hebben met de geplande kap van het Dr. Van Steijnbos.