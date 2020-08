Verleggen van berucht mountainbikepad Schoorl stap verder

SCHOORL - Staatsbosbeheer, beheerder van de Schoorlse Duinen, wil het bekende mountainbikepad in het natuurgebied deels opheffen en op een andere locatie opnieuw aanleggen. Daarmee willen de boswachters kwetsbare gebieden na de grote natuurbranden beschermen. Een westelijk deel van de route zal daarom verdwijnen.

Van mediapartner Duinstreek Centraal

Vanaf deze week ligt een voorgenomen besluit van de gemeente ter inzage om een omgevingsvergunning te verlenen voor de verlegging van de mountainbike-route in de Schoorlse Duinen.

De voornemens van Staatsbosbeheer zijn de afgelopen acht jaar met vele belanghebbenden besproken, want het MTB-parcours is een gevoelig onderwerp. Het loopt dwarsdoor het Natura2000-gebied van de Schoorlse Duinen en is de afgelopen jaren herhaaldelijk ter discussie gesteld door tegenstanders.