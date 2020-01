Schoorls mountainbikeparcours gesaboteerd? "Ze zijn niet goed in hun paasei"

SCHOORL - Mountainbikers reageren geschrokken op de grote gaten in hun parcours in de Schoorlse duinen. "Je kan het er niet mee eens zijn dat wij hier fietsen, maar dit gaat veel te ver."

De gaten van afgelopen weekend zijn ondertussen dichtgemaakt door Staatsbosbeheer en dat vinden de mountainbikers een goede zaak: "Stel dat je in zo'n kuil duikt! Dat is levensgevaarlijk. Als je over de kop slaat, kan het zomaar tot een dwarslaesie leiden."

De mountainbikeroute is namelijk omstreden in de regio. Niet iedereen is het mee eens dat er wordt gefietst door het stuk natuur. In 2016 ontstond er ook al commotie omdat iemand takken op het pad zou hebben gelegd.

Mountainbikevereniging MTB-Noordwest maakt zich hard voor het beheer van de route en 'betreurt ten zeerste' dat de kuilen op het parcours zijn gegraven, laten zij weten aan NH Nieuws. Voorzitter Erik Boschman roept iedere mountainbiker die in een kuil is gereden dan ook op om aangifte te doen bij de politie.

De fietsers letten extra goed op. "Toen ik vanmorgen het pad op ging, was ik tóch alerter dan normaal", vertelt Richard, die net samen met zijn maat een rondje over het parcours heeft afgelegd. "Ik vind het erg triest."

Staatsbosbeheer laat in een schriftelijke reactie weten erg te zijn geschrokkken van de kuilen die gegraven zijn op de mountainbikeroute. Boswachter Maarten Duinker: “De kuilen die we hebben gevonden, hebben we met zand dicht gegooid, maar we vragen alle mountainbikers om goed op te blijven letten."

Het is nog niet duidelijk wie de kuilen heeft gegraven en waarom. De mountainbikers laten zich in ieder geval niet uit het veld slaan. "Natuurlijk doet het iets met mijn fietsplezier, maar het levert geen angst op. Anders verlies ik die prachtige hobby", aldus fanaat Richard. Hij roept op: "Mountainbikers, racers, wandelaars, laten we alsjeblieft in gesprek blijven."