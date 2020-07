Boswachter gezocht voor Schoorlse duinen: "Het is een droombaan"

SCHOORL - Bijna zeventig sollicitanten hebben zich gemeld voor de vacature van boswachter bij Staatsbosbeheer in de Schoorlse Duinen. Mikal Folkertsma, zelf sinds enige weken aan de slag als boswachter in de Kop van Noord-Holland, noemt het een droombaan. Ze springt nu vaak bij in de Schoorlse Duinen en is op zoek naar versterking, meldt mediapartner Duinstreek Centraal.