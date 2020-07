Hertenfluisteraar nu op de bres voor veiligere hekken rondom duinen

ZANDVOORT - Zeker ook vanwege de vele aanrijdingen met herten is hertenfluisteraar Willem van der Sloot een grootscheepse actie begonnen om alle gaten in hekken te laten repareren rondom de duinen in Zandvoort en Bloemendaal.

Willem heeft voor honderden meters hekwerk uitgezocht wie de eigenaar is. Bij die eigenaren, zoals PWN en Provincie Noord-Holland, voert hij de druk op om hekken 'hertenproof' te maken. De afrasteringen zijn vaak al 40, 50 jaar oud, zegt Willem in een video van nieuwspartner Zandvoort Inside. "Het is een drama."

In de video zegt een woordvoerder van PWN dat 'het goed is dat er mensen als Willem van der Sloot zijn'. Zij vertelt dat PWN de hekken nu in kaart aan het brengen is en daarna aan de slag gaat.

Statenlid en gemeenteraadslid Marco Deen (PVV) gaat de soms erbarmelijke staat van de hekken politiek aankaarten.

Kijk hieronder de video van onze nieuwspartner Zandvoort Inside: