Overlast door wildpoepers in Schoorlse duinen: "Op het terras lag een grote drol"

SCHOORL - De Schoorlse duinen zijn een populaire bestemming voor het pinksterweekend. Honderden recreanten komen vanwege het zonnige weer naar de duinen en niet alleen om te wandelen. Omdat de openbare toiletten er nog steeds gesloten zijn door de coronamaatregelen, doen namelijk steeds meer bezoekers hun behoefte nu ín het natuurgebied.

NH Nieuws

Boswachter Patricia van Lieshout van Staatsbosbeheer vindt dagelijks tientallen drollen, niet van honden maar van mensen die hun behoefte naast een boom of in de bosjes doen. Naast de drollen, blijven vaak ook de zakdoekjes achter in het natuurgebied. "Pas vond ik zelfs een hele grote drol naast het terras van het buitencentrum. Die was niet van een hond", vertelt Patricia aan NH Nieuws. Plastic zakje Op Twitter doet de boswachter verslag van haar vondsten, met daarbij de oproep om een zakje mee te nemen als je gaat wandelen of fietsen in de Schoorlse duinen. "Het ziet er gewoon heel vies uit en er ligt echt heel erg veel", aldus Patricia.

Het is niet de eerste keer dat het natuurgebied als openbaar toilet wordt gebruikt maar het lijkt nu steeds erger te worden. "We zien in de Schoorlse duinen meer plekken waar mensen poep en papier achterlaten." Het grootste probleem doet zich voor achter het buitencentrum van het natuurgebied. Voorheen konden bezoekers daar naar het toilet maar door corona mag dat niet meer. Bordjes en posters Naast de oproep om plastic zakjes mee te nemen probeert Staatsbosbeheer bezoekers er met behulp van bordjes op te wijzen dat ze bij hoge nood hun uitwerpselen niet in de natuur achter moeten laten. Daarnaast hangt Patricia een aantal ludieke posters op in het gebied met daarop de tekst: "bruine truien brei je thuis." De posters zijn gemaakt door het NPO televisieprogramma 'even tot hier', waarin de boswachter ook haar verhaal deed. Prikstok Voor nu zit er voor Patricia niets anders op dan de papiertjes, en de drollen, zelf op te ruimen en te hopen dat de bezoekers gehoor geven aan haar oproep. "Ik vrees dat wij alle papiertjes hier met een prikstok moeten gaan opruimen. Dan ligt het er in ieder geval weer netjes bij."