Omstreden bomenkap Schoorlse Duinen afgerond: "De wind kan z'n gang gaan"

SCHOORL - De kap van het Dr. Van Steijnbos in de Schoorlse Duinen is klaar. Dat laat Staatsbosbeheer weten. De komende dagen worden rijplaten verwijderd en (fiets)paden, waar nodig, hersteld. Vanaf donderdag vervallen alle omleidingen en zijn de paden weer open voor publiek. "We hebben ruimte gemaakt voor meer open duinen", aldus de natuurbeheerder.

Op 1 maart start het broedseizoen, voor Staatsbosbeheer reden om de rust terug te laten keren in het duingebied. De natuurbeheerder is tevreden over het verloop van de kap. "We hebben een lange en intensieve periode van voorbereiding gehad met veel kritische vragen uit de omgeving", memoreert projectleider Boukelien Bos. "De daadwerkelijke kapwerkzaamheden zijn uiteindelijk zeer voorspoedig verlopen en waren binnen vier weken klaar."

"Wel hebben we extra begeleiders moeten inzetten omdat recreanten zich niet altijd aan de omleidingen en afzettingen hielden. Belangrijkste blijft echter dat we ruimte hebben gemaakt voor meer open duinen. Hier kan de wind z'n gang gaan en keert de dynamiek terug. Uiteindelijk profiteren hiervan vooral de planten en dieren die het goed doen in een kalkarme omgeving." Stronken verwijderen In september vinden de afrondende werkzaamheden plaats in het Dr. Van Steijnbos. Dan laat Staatsbosbeheer op enkele plekken de strooisellaag van dennennaalden en de achtergebleven stronken uit de grond verwijderen. Het gebied ziet er daarna minder rommelig uit en kan zich grotendeels op eigen kracht verder ontwikkelen.