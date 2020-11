Gewraakte bomenkap Schoorlse Duinen niet meer te stoppen

SCHOORL - Niets kan de bomenkap in de Schoorlse Duinen meer tegenhouden. Maandag begint Staatsbosbeheer met het kappen van enkele hectares met dennenbomen in het Dr. Van Steijnbos. Pogingen van de stichting Duinbes eerder deze maand om de bomenkap met bezwaarprocedures en bestuursrechters tegen te houden, strandden in de rechtszaal.

Anne Klijnstra / NH Nieuws

De bestuursrechter oordeelde dat het beroep ongegrond was en de werkzaamheden niet worden tegengehouden, meldt mediapartner Duinstreek Centraal. Staatsbosbeheer laat weten dat er de komende zes tot acht weken wordt gezaagd in het Van Steijnbos. Vrachtwagens voeren de stammen later af naar de houtverwerkende industrie in Nederland, België en Duitsland, om er kisten, pallets, MDF en spaanplaat van te maken. Met het tak- en tophout wordt de biocentrale in Purmerend gestookt. De boomstronken blijven nog in de grond tot volgend najaar.

Advocaat Anneke Wezel van stichting Duinbes is erg teleurgesteld over het oordeel van de rechter. Ze denkt nog na over een mogelijk hoger beroep. "Voordat de bossen er stonden, was Schoorl bijna onbewoonbaar door de harde wind en het stuifzand. Jammer dat er bijna niemand meer leeft die zich dat nog kan herinneren." Het kappen van een deel van het Van Steijnbos is een maatregel uit het Natura 2000 beheerplan voor de Schoorlse Duinen. De provincie Noord-Holland wil er de biodiversiteit bevorderen, wat betekent dat de verscheidenheid van soorten planten en dieren moet toenemen. De rechter schaart zich achter adviseurs die vinden dat het bos geen grote cultuurhistorische of monumentale waarde heeft, en dat voldoende is aangetoond dat de biodiversiteit in de duinen door de maatregelen zal verbeteren.