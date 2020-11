Schoorlse dennen vallen na jaren strijd ten prooi aan de zaag

SCHOORL - Na jaren van fanatieke strijd was het vandaag dan echt zo ver: de eerste tientallen dennen van het Dr. van Steijnbos in de Schoorlse Duinen zijn gekapt. Gelukkig voor de tegenstanders van de kap in een kleiner deel van het bos dan eerder gepland was, maar het doet evengoed pijn. "Ik vind het echt walgelijk", vindt Aard Mors van de Duinstichting.

NH Nieuws

Eén harvester zaagt met kennelijke eenvoud boom na boom om. In het Van Steijnbos liggen inmiddels al een flink aantal houtstapels. "We beginnen in het noorden en werken richting het zuiden", legt Boukelien Bos van Staatsbosbeheer uit. Tekst gaat door onder de video:

Bomenkap Schoorl van start - NH Nieuws

Sinds 2016 proberen verschillende stichtingen en actiegroepen de kap van bomen in het uitgestrekte duingebied van Schoorl te voorkomen. De Duinstichting sloot uiteindelijk een compromis met de provincie. Stichting Duinbes sluit zich, na het verloren kort geding begin deze maand, aan bij dat compromis. Beide partijen houden blijvend vinger aan de pols rondom de kap. En maken zich nog altijd zorgen over de toekomst van de andere bossen in Schoorl: "De doelstellingen van Natura2000 staan nog altijd overeind", zegt Mors. "Het Baaknol kan misschien gered zijn, maar voor het Leeuwenkuilbos en Frederiksblink is nog niets zeker."

Staatbosbeheer laat in opdracht van de Provincie Noord-Holland 0,8 procent van het totale oppervlakte aan bos kappen. Het gaat om 7,6 hectare, vergelijkbaar met 15 voetbalvelden. De dennen van het Van Steijnbos ruimen het veld omdat het als ongewenst windscherm fungeert. Hierdoor zit het het ontstaan van duingrasland en stuifduin in de weg.