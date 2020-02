Besluit bomenkap Schoorlse duinen uitgesteld: "We hopen dat van uitstel afstel komt"

BERGEN - Voor de tegenstanders van de bomenkap in de Schoorlse Duinen was het de dag des oordeels. Vandaag zou de provincie een knoop doorhakken over de kap van vijftienduizend dennen. Maar gedeputeerde Esther Rommel van de provincie wil eerst nog eens in gesprek met de tegenstanders.

Met een bus vol mensen waren ze naar het provinciehuis in Haarlem gekomen: de tegenstanders van de bomenkap in de Schoorlse en Noord-Kennemerduinen. Dankzij een burgerinitiatief, waarbij 14 duizend handtekeningen werden opgehaald, stond het onderwerp op de agenda.

Nog een keer mocht initatiefnemer Jan Engelbrecht zijn verhaal doen. "Er is een enorm aantal mensen dat achter ons staat. Noord-Holland is een provincie met heel weinig bos en juist daar willen ze bomen gaan kappen. Dat bestaat toch niet."

Stuivende duinen

Maar volgens Staatsbosbeheer is de kap juist nodig om ervoor te zorgen dat er een open duinlandschap ontstaat. Zo ontstaan er stuivende duinen die ervoor zorgen dat er meer bijzondere planten- en diersoorten terug komen.

"Sommige mensen denken dat het goed is voor de vogelstand als er twee procent open duin terug komt. Maar uit een rapport van Sovon (Volgelonderzoek Nederland red.) blijkt juist dat heel veel soorten vogels afhankelijk zijn van de dennenbossen in de duinen", aldus Engelbrecht tijdens zijn toespraak voor de provincie.

Ook opperde Engelbrecht namens het burgerinitatief een compromis. In plaats van twee bossen te kappen kwam hij met het idee om alleen een deel van het Van Steijnbos te kappen. "Dat is een beheersbaar experiment met minder risisco's voor de natuur en de omgeving. Je kunt dan na vijf of tien jaar kijken of het echt heeft geleid tot verbetering."

Koest

Mocht de provincie daarmee akkoord gaan, dan zullen de actievoerders zichzelf koest houden. "Ik beloof u hier en nu dat wij onze acties dan zullen staken. Dan tekenen we geen bezwaar aan tegen een kapvergunning", aldus Engelbrecht.

En gedeputeerde Esther Rommel lijkt gevoelig voor het aanbod. Want na een lange schorsing stelt ze voor om eerst nog in gesprek te gaan met de indieners van het burgerinitiatief. En die kans wordt met beide handen aangegrepen. "Laten we hopen dat van uitstel afstel komt", vertelt Engelbrecht opgelucht. "We gaan graag in overleg met de overheid dus laten we proberen om er samen wat van te maken."