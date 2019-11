Mogelijk minder dennen gekapt in Schoorlse duinen, maar zorgen blijven bij tegenstanders

SCHOORL - Er is blijdschap, maar net zo veel bezorgdheid bij tegenstanders van de kap van dennen in de duinen van Schoorl. Vandaag werd bekend dat mogelijk maar de helft van het aantal bomen hoeft te sneuvelen voor het creëren van open stuifduin. Daarmee zou het Baaknolbos ter hoogte van Groet gered zijn.

De kap van dennen is onderdeel van Natura-2000 plannen voor het behoud van open grijs duin. Schoorl is een van de weinige plekken in Europa waar dit duin voorkomt. Door langs de kust dennenbossen te rooien moet een open landschap ontstaan om stuivende duinen te creëren, wat de biodiversiteit ten goede moet komen.

De Schoolse duinen bestaan voor de helft uit duinen en de andere helft bossen. In de eerdere plannen ging het om de kap van twaalf procent van het bos. Die plannen zijn nu gehalveerd. "Waar we deze week een vergunning voor aanvragen is de kap van het Leeuwenkuilbos en het Dr. van Steijnbos", licht Maarten Duinker van Staatsbosbeheer toe.

"Beide bossen liggen vlak bij zee en zijn echte windvangers. In later stadium willen we ook het Frederiksblink teruggeven aan het duin." Samen beslaan deze bossen zes procent van het duinbos. Het Baaknolbos lijkt te worden gespaard. "We gaan ons uiterste best doen het Baaknol te behouden, maar daarvoor zullen we wel andere maatregelen moeten nemen in het gebied."

Die slag om de arm baart de tegenstanders van de bomenkap zorgen. "Ik ben er heel blij om. Ze hebben de intentie om het Baaknol te redden", stelt Aard Mors van de stichting Schoorlse Bos Moet Blijven. "Maar er staat: 'in principe redden ze het', dus ze kunnen nog alle kanten op."

Redden

Ook Jan Engelbregt van de Duinstichting blijft kritisch. "Het Baaknol wordt alleen gered als er een alternatief is. Maar wat is dat alternatief? Wij zijn dus net zo bezorgd als hiervoor." Beide stichtingen blijven strijden tegen de kap. Via een burgerinitiatief bij de provincie willen ze alsnog het Van Steijn- en Leeuwenkuilbos van de zaag redden.

De gemeente Bergen is vergunningverlener voor de bomenkap. Wethouder Klaas Valkering: "Over de kap in de duinen is al tot op Europees niveau besloten. Als gemeente hebben we hierin maar heel weinig invloed. Dat het gelukt is om een akkoord te bereiken over het beperken van de boskap is een resultaat waar we trots op mogen zijn."