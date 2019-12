In februari debat over bomenkap Schoorl na geslaagd burgerinitiatief

SCHOORL - Na een geslaagd burgerinitiatief komt de bomenkap in Schoorl op 3 februari op de agenda van Provinciale Staten. Alle Statenleden gingen akkoord om te debatteren over het onderwerp.

Ruim 7000 handtekeningen werden gezet onder het initiatief waarmee betrokkenen de bomenkap willen voorkomen. Meer dan voldoende om het voor te leggen aan het provinciebestuur. Alleen bleek uit een juridische toets dat het niet aan Provinciale Staten is om te besluiten over wel of niet kappen, maar dat dit een bevoegdheid is van Gedeputeerde Staten.

Desalniettemin zijn de Statenleden wel zijdelings verantwoordelijk. Reden genoeg voor alle partijen om toch gehoor te geven aan het voorstel om over het burgerinitiatief te debatteren. Al werd er wel bijgezegd dat dit niet per se betekent dat ze het ook eens zijn met de initiatiefnemers, maar dat ze er wél over willen praten.