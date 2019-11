Burgerinitiatief tegen bomenkap langs de kust: "Provincie is opdrachtgever van de kap"

HAARLEM/SCHOORL - Tientallen natuurliefhebbers hebben onder aanvoering van de Duinstichting duizenden handtekeningen overhandigd aan de commissaris van de Koning. Met ruim 8.000 krabbels, ruim meer dan de benodigde 5.000, willen ze de bomenkap langs de kust als burgerinitiatief op de agenda krijgen bij Provinciale Staten, en vragen de kap te stoppen.

Met een bus vol kwamen ze vanuit Schoorl naar het provinciehuis in Haarlem. De tegenstanders van de kap van zes procent van de dennenbossen langs de kust bij Schoorl en Bergen zijn al jaren mordicus tegen de plannen om de bomen te rooien en meer ruimte te geven aan het duin. De kap van de dennen is onderdeel van Natura-2000 plannen voor het behoud van open grijs duin. Schoorl is een van de weinige plekken in Europa waar dit duin voorkomt. Door langs de kust dennenbossen weg te halen, moet een open landschap ontstaan om stuivende duinen te creëren, wat de biodiversiteit ten goede moet komen.

NH Nieuws

De Duinstichting en de actiegroep Schoorlse Bos Moet Blijven vechten al drie jaar tegen de 'vernietiging van hun mooie bossen'. Inmiddels is door de Provincie en Staatsbosbeheer besloten niet twaalf maar zes procent (zo'n twintig hectare) te gaan kappen. En om die laatste procenten ook van tafel te krijgen, starten ze het burgerinitiatief. "We willen het Dr. van Steijnbos en Leeuwenkuilbos redden", vertelt Jan Engelbregt van de Duinstichting. "Die staan als eerste op de nominatie om geveld te worden. Als dat ons lukt dan zullen alle volgende kapplannen ook van tafel verdwijnen. De provincie is opdrachtgever van de kap. Dus vandaar zijn we hier."

Het Baaknolbos lijkt inmiddels gespaard te blijven. Begin deze maand werd duidelijk dat dat bos mag blijven staan, mits er een alternatief wordt gevonden. "Maar dat alternatief baart ons grote zorgen. Want wat is dat?", vraagt Engelbregt zich hardop af. "Het kappen van een ander bos, andere bomen?" Controle handtekeningen Met ruim 3.000 handtekeningen meer dan de benodigde 5.000, voldoet de aanvraag voor het burgerinitiatief aan de eisen. "Mits het allemaal stemgerechtigde Noord-Hollanders zijn", stelt commissaris van de Koning Arthur van Dijk. "We gaan dat nu controleren en als alles klopt dan behandelt Provinciale Staten dit onderwerp begin februari." En dat is ruim op tijd om de kap tegen te kunnen houden. Die staat gepland voor na het broedseizoen, in de tweede helft van volgend jaar. "We zijn heel positief over de afloop", stelt Engelbregt. "Als de politieke partijen zich aan hun verkiezingsbelofte houden, gaat de kap niet door."

Provinciaal burgerinitatief Sinds 2003 kunnen Noord-Hollanders een burgerinitiatief bij de provincie op de agenda krijgen. Dit gebeurde pas tweemaal eerder. Commissaris Van Dijk noemde het vandaag dan ook een uniek moment, dat niet eenvoudig te realiseren is. Bij de behandeling van het initiatief mag de indiener ook de Statenvergadering toespreken.