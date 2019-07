Vergunningsaanvraag bomenkap Schoorl ingetrokken: is dit uitstel of afstel?

SCHOORL - De beoogde kap van zo'n twintig hectare dennenbos in de Schoorlse duinen loopt vertraging op. De aanvraag voor een vergunning is ingetrokken. Zo creëren de provincie en Staatsbosbeheer meer tijd om de gemeenteraad van Bergen nog eens te informeren over de plannen. Na de zomer dienen ze de aanvraag opnieuw in.

De kap van dennen is onderdeel van Natura-2000 plannen voor het behoud van open grijs duin. Schoorl is een van de weinige plekken in Europa waar dit duin voorkomt. Door langs de kust het Leeuwenkuilbos en het Dr. van Steijnbos te rooien moet een open landschap ontstaan om stuivende duinen te creëren.

Tekst gaat verder onder video



In de dorpen Groet en Schoorl zijn meerdere actiegroepen die zich verzetten tegen de kap van de dennenbossen. Al enkele jaren lang strijden die omwonenden voor het behoud van 'hun' Schoorlse duinen. Hun verzet heeft nog niet tot het gewenst resultaat geleid: 'stoppen met kappen'.

En ook nu, met het opschorten van de vergunning, lijkt van afstel van de bomenkap voorlopig nog geen sprake. Boswachter Maarten Duinker van Staatsbosbeheer wil de komende maanden de Bergense raadsleden nog beter informeren over de kap van de dennen, die nota bene ooit door mensen in Schoorl zijn geplant.

Tekst gaat verder onder video



Die vergunning van de gemeente is nodig om de boomstronken te verwijderen uit de grond. De gemeenteraad van Bergen had hun wethouder opgedragen de vergunningsaanvraag af te wijzen. Donderdagavond staat het onderwerp opnieuw op de agenda van de raadsvergadering.

Toch al gekapt?

Maar ook nu liggen er flinke stapels gerooide bomen in de Schoorlse duinen. Die zorgen voor de nodige vragen bij bezoekers van het natuurgebied en omwonenden. Is de voorgenomen kap dan toch al begonnen? De boswachter snapt de mogelijke verwarring. Maar de bomen die nu verwijderd zijn, zijn onderdeel van het reguliere onderhoud.

Tekst gaat verder onder video





Het duinherstel mag wat de provincie en Staatsbosbeheer betreft zo snel mogelijk beginnen. Dit gaat dan om 'fase 1' van de kap. Dit wordt na afloop geëvalueerd. Daarna worden er in samenspraak met belanghebbenden plannen gemaakt voor de fases 2 en 3. Meer informatie is te vinden op de website van de Schoorlse duinen.