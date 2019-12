Schoorls 'burgerinitiatief bomenkap' is geldig, maar wordt mogelijk niet behandeld

SCHOORL - Na controle door de provincie is gebleken dat het ingediende burgerinitiatief om de boskap langs de kust bij Schoorl te voorkomen geldig is. 7241 handtekeningen zijn rechtsgeldig, waar er 5000 nodig waren. Enige addertje onder het gras is dat Provinciale Staten formeel niet gaat over het verzoek om de bomenkap te voorkomen.

Aankomende maandag bespreekt Provinciale Staten (PS) het burgerinitiatief 'voorkom verdere bomenkap in de Schoorlse- en NoordKennemmerduinen'. Nu blijkt dat het ingediende verzoek geldig is, pas de derde keer dat dat in Noord-Holland gelukt is, is het maandag de vraag of het ook echt behandeld gaat worden. Eind november werd het Burgerinitiatief aangeboden in Haarlem:

NH Nieuws