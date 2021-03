PWN pakt hondenoverlast aan: hondenuitlaatservices geweerd uit duinen

HAARLEM - Wandelaars en ruiters die niet meer de duinen in durven, omdat er te grote roedels honden rondrennen. Het is volgens duinbeheerder PWN een flink probleem op het Wurmenveld, een stuk duingebied wat grenst aan de noordkant van Zandvoort. Vanaf 6 april mag je daarom als bezoeker met niet meer dan drie honden het gebied in.

Na gesprekken met afgevaardigden van de hondenuitlaatservices zijn er nu twee oplossingen bedacht. "Vanaf 6 april mogen bezoekers maximaal 3 honden meenemen naar het Wurmenveld. Ook zijn we met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in gesprek om daar een omheind gebied in te richten voor de hondenuitlaatservices", aldus Hurkmans.

PWN ontvangt regelmatig klachten van bezoekers van het Wurmenveld. Wandelaars, fietsers en ruiters ervaren overlast van de grote groepen loslopende honden. "Er zijn 13 hondenuitlaatservices, die dagelijks gebruik maken van het gebied. Ze komen uit de hele regio. Soms gaat het dan om 12 honden per bezoeker", zegt Jade Hurkmans, woordvoerder van PWN. "De honden jagen andere bezoekers schrik aan en dat is niet goed. We willen dat iedereen ongestoord van de natuur kan genieten."

"Er staan vaak wel acht of tien busjes geparkeerd en dat zijn dan wel heel veel honden bij elkaar in de duinen"

De Spaarndamse Claudia van hondenuitlaatservice Dierenvrienden was een van de gesprekspartners van PWN. Ze erkent dat het steeds drukker wordt bij het Wurmenveld en dat de overlast toeneemt. "Ik kom er al 23 jaar. Er komen steeds meer uitlaatservices bij. Er staan vaak wel acht of tien busjes geparkeerd en dat zijn dan wel heel veel honden bij elkaar in de duinen." Zelf wijkt ze daarom al vaker uit naar het duingebied aan de zuidkant van Zandvoort.

Claudia vindt het geen probleem om naar Spaarnwoude uit te wijken. "We willen er heel graag met PWN uitkomen en gaan binnenkort in Spaarnwoude kijken of we daar een hondenspeeltuin kunnen creëren. We kijken ook nog naar andere locaties in de omgeving van Zandvoort en Haarlem."

Minder blij met de maatregelen

Voor Esther Booi van de Zandvoortse uitlaatservice Snoets is uitwijken naar Spaarnwoude verre van ideaal. Ze laat twee keer per dag een groepje van vier à vijf honden uit op het Wurmenveld en noemt zichzelf een 'groene' uitlaatservice. "Ik rijd met een elektrisch vervoermiddel en mijn accu redt het bijvoorbeeld niet om twee keer per dag naar Spaarnwoude te rijden." Daarbij vreest ze de files tussen beide locaties en daar zijn de honden ook niet bij gebaat.