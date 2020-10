Alternatief plan voor omstreden verbod op hondenuitlaatservices in Gooise natuurgebieden

HILVERSUM - Gooise hondenuitlaatservices zouden toch een vergunning moeten kunnen krijgen om met hun honden te wandelen in de natuurgebieden van het Goois Natuurreservaat (GNR). Dat stelt de Hilversumse PvdA-fractie. De natuurbeschermers van het GNR willen alle hondenuitlaatservices vanaf volgend jaar kennen, omdat deze services met hun tientallen honden voor steeds meer overlast veroorzaken.

Het Goois Natuurreservaat besloot onlangs met een verbod op hondenuitlaatservices te komen, omdat het merkt dat de druk op de natuur door de grote groepen honden sterk toeneemt. De vele hondenuitlaatservices met de grote groepen honden zorgen volgens het GNR voor veel overlast voor recreanten en andere dieren. Het worden er bovendien ook steeds meer: elke week komen er zeker 45 busjes van hondenuitlaatservices met soms wel vijftien honden.

De PvdA-fractie heeft kritiek op het verbod op hondenuitlaatservices en vraagt zich af of de argumenten van het GNR om met het verbod te komen wel hout snijden.

De partij vraagt zich onder meer af of de druk op de natuurgebieden echt wel is toegenomen en vraagt zich daarnaast ook af of andere gebruikers van de natuur wel degelijk overlast ervaren van de toename van het aantal honden.