Hondenuitlaatservices niet meer welkom in natuurgebieden Goois Natuurreservaat

HILVERSUM - Hondenuitlaatservices met grote groepen honden zijn vanaf volgend jaar zomer niet meer welkom in de natuurgebieden van het Goois Natuurreservaat (GNR). Dat is een flinke strop voor hondenuitlaatservices: de natuurgebieden van de GNR waren de enige Gooise natuurgebieden waar hondenuitlaatservices nog zonder vergunning en gratis terecht konden.

Het Goois Natuurreservaat merkt dat de druk op de natuur door de grote groepen honden sterk toeneemt.

Het verbod voor hondenuitlaatservices zat er daarom al langer aan te komen. Het aantal hondenuitlaatservices is de laatste jaren enorm toegenomen: het GNR telt wekelijks 45 busjes van hondenuitlaatservices, die meerdere keren per week komen met soms wel vijftien honden. Die komen niet alleen uit 't Gooi, maar ook uit Amsterdam, Almere en Utrecht.

De hondenuitlaatservices met de grote groepen honden zorgen volgens het GNR voor veel overlast voor recreanten en andere dieren. "De honden rennen door de bossen en over de heide waardoor zoogdieren, zoals reeën, maar ook op de bodem en in de struiken verblijvende en broedende bos- en heidevogels worden opgeschrikt. Reeën slaan op de vlucht met het gevaar dat ze overreden worden of hun reekalfje achterlaten. Broedsels van vogels mislukken bij verstoring", aldus het Goois Natuurreservaat.

Drie honden per persoon

Het verbod voor hondenuitlaatservices betekent overigens niet dat er helemaal geen honden meer in de natuurgebieden mogen komen. Vanaf volgend jaar zomer geldt er een regel van maximaal drie honden per persoon.

Zo'n regel geldt ook in de andere gebieden van bijvoorbeeld Staatsbosbeheer. "Dit is niet een zomaar gekozen getal. Met drie honden is er nog geen sprake van een roedel en blijven de honden onder appèl. Dit betekent dat de hond goed moet luisteren naar zijn baas, geen overlast mag veroorzaken en moet zoveel mogelijk op de paden blijven."