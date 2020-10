Hondenuitlaatservices laten zich niet zomaar wegjagen uit Gooise natuur en starten petitie

HILVERSUM - Grote groepen honden zijn vanaf volgend jaar zomer niet meer welkom in de bossen van het Goois Natuurreservaat. Drie honden per begeleider wordt het maximum. Dat betekent dat hondenuitlaatservices in de regio in de problemen komen. Ze zijn gezamenlijk een petitie gestart. "Dit moet anders op te lossen zijn", vertelt Marleen Palmer.

Peter Kampen is terreinbeheerder bij GNR en hij legt uit dat in de afgelopen jaren de overlast in het gebied flink is toegenomen. "Een van de redenen is de hondenuitlaatservice die gemiddeld met zo'n tien honden in het natuurgebied komt. Die leveren vaak overlast naar de natuur." Hij noemt het voorbeeld dat een hond ontsnapt en achter een ree aangaat of broedvogels verstoort. Afgelopen half jaar zijn er zeker tien tot twaalf reeën omgekomen in het gebied. "Maar er is ook overlast naar andere bezoekers en dat levert vaak problemen op."

Marleen haalt elke dag haar honden op in Weesp en gaat dan de bossen in voor een wandeling. "Het is buiten, het is vrijheid. Honden zijn altijd vrolijk en dankbaar. Het is heerlijk werk", vertelt ze lachend. Maar ze is bang dat ze over een jaar zonder werk zit, omdat ze dan niet meer in de gebieden van het Goois Natuurreservaat (GNR) mag komen met haar groep honden. Die natuurgebieden zijn de laatste waar grote groepen honden nog wel welkom zijn.

Ze zegt wel dat ze begrijpt dat er te veel uitlaatservices zijn en te weinig structuur. "Maar het is super jammer dat het op deze manier geregeld wordt. Want er zijn genoeg mogelijkheden om het op te lossen, bijvoorbeeld met keurmerken."

Ook Cally de Baan heeft een hondenuitlaatservice en loopt meerdere keren per week in het bos, maar vindt dat zij geen overlast veroorzaakt. "Bij mij mogen ze niet verder weg dan een bepaalde straal om mij heen en als er bijvoorbeeld fietsers langskomen ga ik aan de kant met de honden en dan kunnen ze er langs."

Palmers baalt ervan dat haar vak zo in kwaad daglicht wordt gezet. "En ik denk dat dat ook niet echt de waarheid is." Ze vertelt dat ze best vaak reeën tegenkomt, maar dat haar groep daar niet achteraan gaat. "Omdat het in een groep is, gaan ze er echt niet sneller achteraan dan als een particulier hier loopt met z'n hond. Je moet er gewoon voor zorgen dat de honden luisteren en dat niet doen. Maar dat staat totaal los van of het een uitlaatdienst is."

Zelfde aantal honden

"Als alle bazen nu zelf met hun hond naar het bos gaan, krijg je zo'n tien auto's per wandeling. Die honden zien elkaar ook en gaan met elkaar spelen. Dan heb je volgens mij hetzelfde effect." Voor het Goois Natuurreservaat gaat het erom dat een kleine groep honden makkelijker onder controle te houden is dan een grote groep. "Dan is de toezicht van de eigenaar naar de honden veel beter en de ervaring uit andere gebieden is dat dat een heel stuk in de problemen weghaalt", vertelt Kampen.

Vergunning

De petitie van de uitlaatdiensten is intussen ruim 1.000 keer ondertekend en ze hopen hiermee een plek aan tafel te bemachtigen. Want Palmers vindt dat dit probleem toch anders op te lossen is. Zelf denken ze bijvoorbeeld aan een systeem met vergunningen of een keurmerk.

Maar daar wil het GNR niet aan beginnen. "We hebben er naar gekeken en de ervaring van collega's gevraagd en het blijkt heel lastig om dat goed op te zetten. De handhaving is heel lastig. Je krijgt genoeg mensen die komen zonder vergunning. En de druk blijft heel hoog op het gebied", aldus de terreinbeheerder. "Onze rol is het beschermen van de natuur en toegankelijk te houden voor bezoekers en daar past een hondenuitlaatservice in grote groepen niet in. "