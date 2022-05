Protest tegen stikstofbeleid: melkveehouders houden koeien een dag op stal

Melkveehouders Joeri Ham en Kees Nieuweboer hielden vandaag hun koeien op stal. Ze protesteren hiermee tegen het stikstofbeleid. Waarom? Koeien mogen straks alleen de wei in met een extra vergunning, iets wat 'praktisch en juridisch' niet haalbaar en logisch is. "De waardering voor ons is nul. Ze hebben gewoon niet in de gaten dat wij zuivel produceren voor een groot deel van Europa."

Melkveehouder Joeri Ham (50) kan zich wel vinden in deze mening. Hij houdt zo'n 70 koeien in Wijdenes. "Weer zo'n idioot iets in de regelgeving, die al warrig is. We zijn al drie jaar bezig met dit vraagstuk, dat voortdurend verandert. En nu lopen we zelfs het risico dat koeien 'gedwongen' naar binnen moeten. Dat is gewoon een slechte zaak. Koeien horen buiten, punt uit."

Want één van die plannen vanuit de politiek is dat melkveehouders een extra vergunning moeten aanvragen om hun koeien in het weiland te laten lopen en het land te bemesten. Dit willen ze invoeren om de stikstofuitstoot in Nederland te kunnen verminderen en handhaven. Veel melkveehouders vinden dit plan dan ook 'te zot voor woorden'.

Nu de rechtbank in Zwolle heeft besloten dat provincies 'er niet zomaar van uit mogen gaan dat er voor weidegang geen vergunning nodig is’, komen melkveehouders massaal in actie. Zo ook in West-Friesland en Noordkop.

Afgelopen weekend had Ham nog een familiedag. Tijdens een rondleiding legde hij het stikstofbeleid uit en alles wat daarbij komt kijken. "Ja, waar begin je dan? We zijn nu op een punt gekomen dat het beleid wel erg ingewikkeld wordt", ervaart hij. "Het lijkt wel boertje pesten. Van alle kanten wordt er aan ons getrokken, het levert een enorme papierwinkel op. Om moedeloos van te worden, maar we houden de moed erin. Blijven positief."

Mocht het zover komen, dan wordt het probleem volgens Ham juist groter. Want koeien stoten buiten minder ammoniak uit dan binnen. "Dit omdat urine en poep buiten van elkaar gescheiden worden. En te veel ammoniak is schadelijk voor de natuur. Planten als brandnetels en gras gaan er harder door groeien, die overwoekeren andere planten. Insecten, vlinders en vogels verdwijnen daardoor rond een perceel of erf."

"Nederland verstikt in haar eigen regels in plaats van in de stikstof"

En hij was niet de enige veehouder die vandaag de koeien in de stal hield. Ook Kees Nieuweboer (57) uit Aartswoud – waar hij samen met zijn zoon Meindert zo'n 140 koeien melkt – deed mee.

Volgens hem sluiten de van bovenaf opgelegde regels niet goed aan bij de praktijk. "Nederland verstikt in haar eigen regels in plaats van in de stikstof. Jan en alleman vindt er wat van, maar in de praktijk staat alles muurvast. We worden overspoeld met zinloze regeltjes. De politiek weet niet wat er speelt en ze willen ook nog eens dat we overstappen naar kringlooplandbouw. Waar hebben we het in godsnaam over?"

Frustrerend

De frustraties lopen af en toe hoog op. Want Nieuweboer heeft overal een vergunning voor, houdt zich netjes aan de regels. "Maar hier verderop ligt Schiphol, die geen natuurvergunning heeft en mag blijven vliegen. We zijn gewoon weer de sjaak als het gaat om stikstofuitstoot. De oplossing van het probleem wordt vaak bij ons neergelegd. Ik werk zeven dagen in de week om de consument een glas melk te bezorgen. Ik vind het ook leuk werk, maar de waardering is nul. Ze hebben gewoon niet in de gaten dat wij zuivel produceren voor een groot deel van Europa. Ze hebben ons hard nodig, zeker nu."

Want zo'n 70 procent van de zuivel gaat de grens over. Bestemd voor Nederland, Duitsland en Frankrijk. "Ook wel het drieluik genoemd. We vormen een belangrijke schakel in de voedselvoorziening. Maar als we de veestapel moeten halveren, hoe kunnen we dan al die monden voeden? Moeten we dan ons voedsel uit het buitenland gaan halen? Tja, leg dat maar eens uit."