Schapenhouder Nico Verduin heeft vijf kinderen, maar geen opvolger

In West-Friesland heeft 30 procent van de boeren die met pensioen wil, geen opvolging, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Stevige concurrentie op de arbeidsmarkt, het kunnen financieren van een groot bedrijf, veranderende regelgeving, het slechte imago in de media: het brengt jonge ondernemers steeds vaker aan het twijfelen om het bedrijf over te nemen, zo ziet ook Verduin.

Andere keuze gemaakt

Zelf onderzoekt Nico Verduin al de opties om op termijn een opvolger te vinden. Want geen van zijn vijf kinderen zag het zitten om het bedrijf - met zo'n 700 schapen en 250 lammeren - over te nemen. "Ze hebben allemaal de kans gekregen, maar ze hebben andere keuze gemaakt en dat is ook prima. Ze doen het hartstikke goed. Dus no hard feelings."

Op de boerderij van Verduin worden de schapen gemolken voor de productie van schapenkaas. "Er worden hier het hele jaar door lammetjes geboren. We zeggen daarom wel eens: 'hier in Andijk is het altijd lente'."

Toekomst

Hoewel Verduin nog niet aan stoppen denkt, is hij al wel bezig met de toekomst. "Eén van de mogelijkheden is om met medewerkers te verkennen of er interesse is. Een andere optie is om te kijken of er jonge boeren of boerinnen zijn die graag een bedrijf willen, maar thuis niet de mogelijkheden hebben.

Zelf hoopt hij nog zo'n tien jaar actief te zijn. "Het moment waarop het stopt, op welke manier dan ook, daar zie ik niet tegenop. Maar ik zou het wel heel leuk vinden als het voortgezet kan worden."