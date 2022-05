Steeds meer traditionele boerenbedrijven verdwijnen door gebrek aan opvolging

Traditionele boerenbedrijven verdwijnen uit het straatbeeld. Ruim 6 op de 10 boeren van 55 jaar of ouder kan geen opvolger vinden voor het bedrijf, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Noord-Holland gaat het in totaal om 1036 boerenbedrijven.

Niet alleen de financiën en regelgeving maken overname lastig, ook het maatschappelijke klimaat en het imago van 'boer zijn', stelt Nico Verduin van LTO West-Friesland. "Er heerst soms een ongemakkelijke sfeer als boeren aan het werk zijn. We merken dat dat er soms voor zorgt dat jonge boeren, die twijfelen over overname, sneller zeggen: 'Ik ga wel voor een baas werken'.

Nico Verduin schapenboer - NH Nieuws

Het Nederland Agrarisch Jongeren Kontakt zet zich in voor jonge agrarische ondernemers en is bezorgd dat veel agrarische bedrijven eindigen doordat er geen opvolgers zijn. "Aan de ene kant kun je denken: het is mooi dat er wat ruimte komt. Maar daar zit wel een bepaalde grens aan. Als er heel veel bedrijven stoppen, kunnen de ‘blijvers’ dat niet allemaal oppakken", zegt Eke Folkerts van NAJK.

Met het onlineplatform 'Boer zoekt Boer' proberen zij overdragers en overnemers met elkaar in contact te brengen. Dat is niet altijd makkelijk. Folkerts: "Je moet er wel voor openstaan om je hebben en houwen met een 'vreemde' te delen als je je bedrijf wilt overdragen." Binnenkort wordt de aanpak gerichter door de inzet van 'matchmakers'. Het is voor boeren wel een stap om het te doen: ’lastige gesprekken voeren’. Door een matchmaker er tussen te zetten kun je mismatches voorkomen en gerichter op zoek gaan naar een geschikte kandidaat.

Buiten-familiaire overnames Zo ziet Folkerts dat er mondjesmaat steeds meer buiten-familiaire overnames worden gedaan. "Er is ook meer aandacht voor. Het wordt bekender bij accountants en banken die er meer handigheid in krijgen. Stapsgewijs worden het er steeds meer. " Want niet iedere boerenzoon of -dochter staat meer te springen om de boerderij over te nemen. "Jonge boeren van nu willen wel keihard werken, maar er is ook meer in het leven. Wil je dit beroep interessant houden ook voor de generaties na ons dan moet je zorgen dat je het aantrekkelijk houdt en men ook een keer een weekendje weg kan."

Er zijn zeker nog boeren nodig, zegt LTO-er Verduin want de wereldwijde vraag naar voedsel is groter dan ooit: "We gaan richting de 10 miljard mensen. Dat betekent dat 'we' in de komende 40 jaar evenveel voedsel moeten produceren als in de afgelopen 1000 jaar. Als ik zou moeten boeren zoals mijn ouders dan stopte ik gisteren. Wij gebruiken nu veel meer machines. Dus opschalen is prima, maar ik hecht wel aan familiebedrijven. Die denken vaak aan de lange termijn, zijn sterk en behouden de vitaliteit van het landelijk gebied."