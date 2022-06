Bollenkweker emotioneel tijdens boerenprotest: 'Ben met mijn laatste teelt bezig'

Met ruim 40 jaar ervaring in de Beemster weet hij dat hij niet de enige is. "Ik heb al menig boer gesproken die ook gestopt is. Elke keer weer die nieuwe regeltjes, het is niet meer leuk om te ondernemen."

Kenteken

Bij de protesten van morgen kan de teler Steur zelf niet aanwezig zijn, het is immers zijn laatste hoogseizoen. Voor de boeren die wel gaan heeft hij nog een tip: "haal je kentekenplaat even van de trekker af. Anders worden ze allemaal geflits en krijgen ze allemaal een bekeuring".