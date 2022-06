Veehouder Ad is 'doodongelukkig van stikstofplannen'

"Vreselijk. Waanzin". Melkveehouder Ad Baltus uit Zuidschermer komt superlatieven te kort na zijn eerste blik op de stikstofplannen uit Den Haag. Ook in Noord-Holland zijn er gebieden waar stikstof met 70 procent moet worden teruggedrongen. De veehouder zelf wordt niet geraakt, maar wil ook niet als enige boer in de provincie overblijven.

Baltus' bedrijf blijft vooralsnog buiten schot in de plannen. "Maar ik ken genoeg collega's die slecht nieuws hebben ontvangen. Weet je, als het zo door gaat, blijf ik straks als enige boer over", zegt hij zuur. "Deze plannen kunnen gewoon echt niet."

In Noord-Holland komt de Noordkop er volgens Baltus nog het minst slecht vanaf. "Maar Texel, de Duinrand en het zuiden, daar vallen harde klappen. Het is gewoon treurig wat je daar ziet. Het platteland wordt daar dood verklaard, en dat kan gewoon niet waar zijn."

"Als dit werkelijkheid wordt dan gaan die gebieden die worden leeggeveegd verwilderen. Wat blijft er dan over? De Eilandspolder - bij mij om de hoek - dat is veenweidegebied. Straks is dat dus veengebied. Zonder ons, zonder beheer zijn er straks geen dieren meer over."

Volgens de provincie biedt de Noord-Hollandse aanpak iets meer perspectief voor de agrariërs. "We spreken de boeren regelmatig, om te kijken wat hun toekomstplannen zijn. Wij willen in de sector maatwerk leveren, en er samen met de boeren uit komen."

De provincie Noord-Holland ziet de stikstofplannen uit Den Haag als richtinggevend. "We gaan nu kijken hoe de doelen van het ministerie overeenkomen met onze eigen gestelde doelen. Daarna gaan we kijken wat haalbaar is."

Ad Baltus lacht schamper als hij hoort dat de provincie de agrariërs 'perspectief' wil bieden. "Het is zo'n containerbegrip. Den Haag kiepert het gewoon over de schutting bij de provincies. Het beleid wordt zoals altijd van bovenaf gemaakt. Er zou perspectief in de plannen zitten. Nou, ik heb dat niet gezien. Nul.

Protest

Dat de vandaag gepresenteerd kabinetsplannen op grote weerstand kunnen rekenen, is glashelder. "Er gaat wel wat gebeuren", stelt Baltus. "Want dit kan niet onbeantwoord blijven. Ik lees in onze app-groep over 22 juni, het Malieveld. Dat kan weleens heel groot worden. En we gaan dan niet met de trein naar Den Haag."