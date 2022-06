Muidense melkveehouder bezorgd om stikstofplannen: "Met het mes op de keel gaan rare dingen gebeuren"

Als gevolg van het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren zag Frans-Jan al menig boer uit de omgeving het bijltje er bij neergooien. En volgens de melkveehouder dreigt daarmee uiteindelijk een hele branche om te vallen. "Ook de toeleverende en de afnemende industrie, zoals de melk- en de voerfabrieken, kunnen voor de paar boeren die overblijven ook niet meer blijven bestaan", aldus Ter Beek. "Daarmee zakt het hele systeem in elkaar."

Impact voor boeren gigantisch

Op basis van wat er eerder aan stikstofplannen uitlekte, maakt Frans-Jan zich geen illusies: de gevolgen voor de boeren, ook in Noord-Holland, zullen enorm zijn. "Zoals de plannen er nu liggen, zal de impact gigantisch zijn", zo schat de melkveehouder in. "Je hoort van alles. Van zeventig tot tachtig procent stikstofreductie in sommige gebieden. Dat klinkt heel onheilspellend. Dan is het in het westen en het zuiden van Nederland gewoon afgelopen met de boeren."