Burgers moeten flink de portemonnee trekken om financiën Medemblik op orde te krijgen

De OZB in de gemeente Medemblik moet met dertig procent omhoog, om te zorgen dat de gemeente financieel gezond wordt en blijft. Dat schrijft de nieuwe coalitie (CDA, Gemeentebelangen, MORGEN! en D66) in hun conceptakkoord.

De gemeente Medemblik staat er de laatste jaren financieel slecht voor. Jaar op jaar moet er bezuinigd worden en dit jaar ging de OZB al met veertien procent omhoog.

De nieuwe coalitie zegt dat het 'alle hens aan dek' is. Als de gemeente niet onder financieel toezicht van de provincie wil komen, en het eigen beleid wil blijven bepalen, dat er nu harde keuzes gemaakt moeten worden. De coalitie vraagt daarom ook om samenwerking: "Om dat doel te realiseren, hebben we elkaar keihard nodig. Het raakt inwoners, ondernemers, verenigingen en besturen: iedereen zal een bijdrage moeten leveren en misschien zelf(s) een beetje moeten inleveren."

Bestuurskracht verbeteren

Het geld vanuit de verhoogde OZB wordt onder meer besteedt aan het verbeteren van de bestuurskracht van de gemeente. Vorig jaar bleek uit een vernietigend rapport dat de gemeente geen visie heeft, leiderschap mist en er verdeeldheid is.

Dat moet anders aldus de nieuwe coalitie. "Voor de uitvoering van gemeentelijke taken hebben we een stevige ambtelijke organisatie nodig van gepassioneerde en professionele ambtenaren die met veel plezier werken voor de gemeenschappen in Medemblik."

Recycletarief blijft, wel evaluatie

Ook het veel bediscussieerde recycletarief voor afval blijft, al komt er nog wel een evaluatie over wat beter kan. Bij dt tarief betaal je een basisbedrag en vervolgens per keer dat je de restafval langs de weg zet. Het werd in januari ingevoerd, maar lang niet iedereen is enthousiast. Toch gaat het volgens afvalverwerker HVC boven verwachting goed met het scheiden van afval in de gemeente, waardoor de gemeente aan het eind van het jaar geld terug kan verwachten.

Het akkoord is nog een concept. Inwoners en ondernemers krijgen zaterdagochtend 25 juni de gelegenheid om in gesprek te gaan met de coalitiepartijen over het akkoord. De gemeente verwacht het definitieve akkoord en de nieuwe wethouders voor de zomer te kunnen presenteren.