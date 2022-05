Hart voor Medemblik staakt coalitiegesprekken vanwege discussie over recycletarief

Na zes weken onderhandelen is de coalitievorming in Medemblik gestrand. Hart voor Medemblik heeft gisteravond de stekker eruit getrokken. Volgens de partij wordt het afschaffen van het recycletarief (voor afval), een belangrijk onderdeel van hun verkiezingsprogramma, een moeilijk verhaal.

Hart voor Medemblik – met zes zetels de grootste partij – was sinds april in gesprek met het CDA, D66 en GemeenteBelangen over een nieuwe coalitie. Toch zijn de onderhandelingen door de partij stopgezet. Reden: het recycletarief.

Hiermee betaal je een lager basistarief dan voorheen, maar betaal je wel per keer dat je de grijze bak aan de weg zet of een vuilniszak in een ondergrondse container gooit. Het zou moeten leiden tot het beter scheiden van afval. Maar Hart voor Medemblik is fel tegen en wil het beleid van tafel hebben. Maar daar denken de andere partijen anders over.

Recycletarief breekpunt

"De afschaffing van dat tarief was en is een heel belangrijk onderdeel in ons verkiezingsprogramma", zegt fractievoorzitter Tjeu Berlijn daarover. "Om dan nu zo maar even dit belangrijke punt uit het eigen verkiezingsprogramma in te leveren, om maar op het pluche van het college te kunnen gaan plaatsnemen en daarmee je kiezers in de steek te laten: dat kan echt niet. Dan zouden we precies dat doen wat wij en onze kiezers zo verafschuwen."

Voor het CDA komt dit besluit als een donderslag bij heldere hemel. Volgens fractievoorzitter Els van den Bosch verliepen de gesprekken in een 'zeer constructieve sfeer' en in 'goede harmonie'. "Dit komt voor ons totaal onverwacht, ook omdat we al sinds april om de tafel zitten."

Treurig

Volgende week maandag zou de gemeenteraad nog bij elkaar komen om het tarief te verzachten. "Het beleid is bij ons altijd bespreekbaar geweest. We willen bijvoorbeeld inwoners met medisch afval, en daardoor meer restafval hebben dan gebruikelijk, tegemoetkomen."

Dat de coalitievorming in Medemblik nu vertraging oploopt, vindt Van den Bosch spijtig. Vooral omdat Medemblik er financieel slecht voorstaat en maatregelen moet treffen om de begroting op orde te krijgen. "Niemand is hier bij gebaat. We moeten weer opnieuw beginnen. En dat is zonde, zeker nu we genoeg te bespreken hebben. We gaan snel in beraad."