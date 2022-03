De kiezer heeft gesproken: Hart voor Medemblik komt als grootste partij uit de bus

De VVD is haar koppositie in de Medemblikker politiek kwijt geraakt aan Hart voor Medemblik (HvM). De partij, die is afgesplitst van de liberalen, kreeg zes zetels. En daarmee wordt de partij van Tjeu Berlijn ineens de grootste. "Een daverend succes, dankzij het vertrouwen van de kiezer."

De kogel is door de kerk. Hoewel fractievoorzitter Tjeu Berlijn in de keuken staat te genieten van zijn tosti, kan hij nog maar moeilijk beseffen dat zijn partij na gisteravond de grootste is. "Ik moet het eerst even laten bezinken", zo geeft hij eerlijk toe. "Wat er gisteravond is gebeurd, dat een nieuwe partij uit het niets zes zetels pakt, is bijzonder te noemen."

Berlijn is dan ook blij dat hij het vertrouwen heeft gekregen. Stilzitten is er echter niet bij. "We zullen aan de bak moeten en gaan met alle partijen om de tafel zitten." Want een ding is zeker, licht de fractievoorzitter een tipje van de sluier. "We gaan met elke partij samenwerken die Medemblik mooier, beter en veiliger wil maken."

'Medemblik wil verandering'

Want volgens hem zegt de uitslag dus wel degelijk iets over de toekomst van Medemblik: "Ze zijn toe aan verandering." Zijn verklaring? "We zijn betrokken en kritisch. Denken in hokjes, daar doen we niet aan. Wat we wel doen, is denken in oplossingen."

Stoppen met het recycletarief is daar een voorbeeld van. Een heet hangijzer waar veel Medemblikkers zich zorgen over maken. Ook Hart voor Medemblik heeft er veel kritiek over geuit.



Is die kritiek dan ook te koppelen aan hun verkiezingssucces? "Ja en nee", zo signaleert Berlijn. "Ook het aanpakken van onveilige verkeerssituaties, stimuleren van de lokale economie en oplossen van het woningprobleem, heeft de inwoner aan het denken gezet."

Maar de huidige coalitie – het CDA, de VVD, Morgen! en GB – zou als geheel nu 19 zetels kunnen behalen. Ook het CDA, de VVD en GB zouden het met z'n drieën kunnen redden. Zonder Hart voor Medemblik dus. Of Berlijn bang is om buitengesloten te worden? "Nee, daar maak ik mij geen zorgen over. De kiezer heeft gesproken en die uitslag moet je respecteren."