Medemblik moet zo'n 3 miljoen bezuinigen: "Dat raakt de mensen"

Belastingen gaan met 14 procent omhoog, renovatie voor dorpshuis Abbekerk is voorlopig van de baan en consultatiebureaus blijven definitief dicht. Dit is nog maar een kleine greep uit de gevolgen van de drie miljoen euro die gemeente Medemblik moet bezuinigen. Het komende jaar gaan er harde klappen vallen.

Maar daar blijft het niet bij. Veel voorzieningen moeten het ook ontgelden. Al jaren wordt er gediscussieerd over wel of geen nieuwbouw of renovatie voor zwembad de Zeehoek en het dorpshuis in Abbekerk. En uit de begroting van 2022 blijkt dat er nu helemaal niks meer gebeurt, er is simpel geen geld voor. "Ik ben vooral heel verdrietig voor alle mensen die betrokken zijn bij het dorpshuis. Ze voelen zich in de maling genomen", aldus René Veerman, voorzitter van het dorpshuis.

Een keuze die alle inwoners aangaat, is het verhogen van de belastingen waaronder de OZB (eigenarenbelasting voor woningen) en de hondenbelasting. "Dat is nogal wat, met de indexatie erbij wordt dat waarschijnlijk 16 procent", aldus Gerrit van Keulen van de Dorpsraad Andijk.

De gemeente Medemblik moet voor 2022 zo'n drie miljoen euro bezuinigen. Dat is nog meer dan afgelopen jaar, toen ze ook al flink moesten snijden. Voor 2022 zijn er stevige keuzes gemaakt. "De ingreep is echt nodig, om Medemblik financieel gezond te maken", aldus wethouder Kuipers.

"In die twintig jaar heb ik het nog niet eerder meegemaakt dat er zoveel tekorten zijn", vertelt wethouder Dirk Kuipers. "Daar lig ik best af en toe wakker van. Hoe gaan we het invullen? Omdat je aan de leefbaarheid van de kernen en aan de portemonnee van de mensen komt. Het zijn geen leuke keuzes."

Ook verdwijnen er voorzieningen in Andijk en Abbekerk, de consultatiebureau's daar gaan definitief dicht . De gebouwen voldeden niet aan de wettelijke eisen en er is geen geld meer voor om het op te knappen. "Elke voorziening die verdwijnt dat is er één teveel, vinden wij als dorpsraad. Het heeft uitwerking op de leefbaarheid", aldus van Keulen.

Nog meer bezuinigingen

Kinderboerderijen in Andijk en Medemblik hebben ook een harde klap te verwerken. Hun subsidie wordt vanaf 2023 afgebouwd met het risico dat ze dan moeten stoppen of failliet gaan, valt te lezen in de begroting. Agnes de Jonge van kinderboerderij 't Langoortje: "Daar zijn we heel verdrietig over. Met allemaal vrijwilligers zijn we bezig om er een mooie plek van te maken. En dat je daar geen cent meer voor krijgt, dat is wel een zware dobber."

Medemblik legt ook de hand op de knip de komende jaren voor cultuur, sportverenigingen en evenementen. Subsidies worden hier en daar afgebouwd. De cultuursector luidde vorig jaar nog de noodklok. Hoewel ze er dit jaar nog wel door wisten te komen, moeten zij vanaf 2023 40 duizend euro gaan bezuinigen. Net als de evenementensector, die vorig jaar ook al voor bezuinigingen vreesde.

Boosheid

"Mensen zijn er echt kwaad om", vertelt Gerrit van Keulen van de Dorpsraad in Andijk. Tien jaar geleden fuseerde Andijk met Medemblik, omdat Andijk er destijds financieel slecht voorstond. "Alle hoop was toen gericht op de gemeente Medemblik en we zitten weer in de financiële problemen. We hadden dit niet verwacht van een fusiegemeente."

En juist die fusie kaart wethouder Kuipers ook aan als een van de oorzaken van de situatie waar ze nu in zitten. De gemeente heeft, voor het aantal inwoners dat ze hebben, veel panden in hun bezit. En voor de fusie in 2010 zijn er nog snel grote projecten doorgevoerd, waardoor Medemblik nu met kapitaallasten zit die op de begroting van de gemeente drukken, legt wethouder Kuipers uit.