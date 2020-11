Korting op subsidie legt bom onder evenementen in Medemblik: "Het is een drama"

Dickensdag, de Waterweek, Oldtimerdag en de Sinterklaasintocht. Het zijn maar een paar voorbeelden van de evenementen die STEM organiseert. "Het is een drama. Wij zijn heel erg teleurgesteld. Als je kijkt wat we doen, dat is gigantisch. We hebben honderd vrijwilligers en we praten over een klein bedrag voor zoveel evenementen waar tienduizenden mensen op afkomen", aldus penningmeester Cor Pronk.

Welke evenementen er gaan sneuvelen als de korting op de subsidie doorgaat is nog onduidelijk. Maar dat het er minder worden is zeker. "En als het één keer weg is, dan komt het ook niet meer terug. Dus houd dit in stand", is de oproep van de penningmeester.

Ook zorgen bij horeca en winkeliers

De evenementen zorgen er ook voor dat de lokale middenstand mee kan profiteren. Dus wordt ook daar bezorgd gereageerd. "Als het stilvalt is er ook minder om naar Medemblik te komen. Want ja, wat heb je hier dan te doen? Een rondje fietsen en weer naar huis? Als er reuring is op de Nieuwmarkt, druppelt het in de Oosterhaven en omgekeerd binnen. En zo is er altijd wel levendigheid", legt Margo Kalverboer, restauranteigenaar en bestuurslid van STEM, uit namens de horeca-ondernemers.

