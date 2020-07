Sinterklaasintocht Medemblik afgelast vanwege coronamaatregelen

MEDEMBLIK - De anderhalvemeterregel gooit ook roet in het eten voor de grote sinterklaasintocht in Medemblik. Jaarlijks komen duizenden mensen uit de regio op de intocht in het donker af en dat maakt het volgens de organisatoren onmogelijk om aan de regels te voldoen. Wel wordt er gekeken naar een kleine intocht om de kinderen tegemoet te komen.

"We gaan nu aan ons eigen succes ten onder", vertelt directeur Bert de Jong van Stichting Evenementen Medemblik. De intocht in Medemblik is in de regio de enige in het donker en trekt daardoor jaarlijks duizenden bezoekers. Daar komt veel voorbereiding bij kijken die nu al in gang gezet moet worden.

"Het valt of staat met het gedrag van mensen en dat is een te grote, onzekere factor"

Volgens De Jong staat ook de landelijke intocht nog op losse schroeven en dat was reden om eens goed naar de situatie in Medemblik te kijken. "De signalen zijn zo duidelijk; ook voor de landelijke intocht heeft de NPO nog geen stad gevonden die zijn vingers er aan durft te branden. Het valt of staat met het gedrag van de mensen en dat is een grote onzekere factor."

Kinderfeest

Dat de knoop is doorgehakt, geeft ook opluchting bij de voorzitter. "We weten nu waar we aan toe zijn: Sinterklaas kiest voor veiligheid." De organisatie gaat nu kijken hoe zij er voor de kinderen toch een feest van kunnen maken. Er komt waarschijnlijk wel een sinterklaasjournaal en mogelijk komt Sinterklaas wel naar een locatie in Medemblik. "Ik kan me voorstellen dat Sinterklaas in Kasteel Radboud wel kinderen kan ontvangen, daar is beter te reguleren hoeveel mensen er binnen zijn."