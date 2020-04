Rampzalige start West-Fries toerismeseizoen: "Het is angstvallig stil"

WEST-FRIESLAND - Pasen is traditiegetrouw de start van het toerismeseizoen in West-Friesland. Maar door de coronacrisis krijgt deze belangrijke sector in de regio een enorme klap te verduren, en is het hopen op snel betere tijden.

De afgelopen jaren verbraken de grote attracties record na record en ook dit jaar was iedereen weer klaar voor de toeristen. Tijdens Pasen komen normaal gesproken vooral veel Duitsers, die hebben dan vakantie. Maar hoe mooi de zon ook schijnt, het is nu overal angstvallig stil. Sprookjeswonderland zou dit weekend weer open gaan, maar moet noodgedwongen dichtblijven. Directeur Matthijs de Vries liet eerder aan NH Nieuws weten dat het een enorme financiële klap was en dat hij een beroep ging doen op regelingen vanuit het kabinet. Voor de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik geldt hetzelfde.

"In april en mei ontvangen we normaal 40.000 bezoekers. Dat is een kwart van wat we het hele jaar aan bezoekers hebben. We zouden deze periode door de prachtige bloemenvelden rijden. We missen onze bezoekers, onze medewerkers, het is heel zuur dat we niet kunnen doen, wat we willen doen", vertelt directeur René van den Broeke. Voorlopig kan het museum de klap nog opvangen. "Tot de zomer kunnen we het nog uitzingen. Maar als het langer duurt dan is het volgende scenario structureel zaken inkrimpen, en dingen moeten loslaten in de toekomst. En dat willen we niet."

In Enkhuizen kwam de oproep vanuit de Havendienst om niet te gaan varen of terug te keren naar de vaste ligplaats. Normaal kunnen schepen tegen elkaar liggen, maar dat is vanwege de 1,5 meter regel niet mogelijk.

Grote klap voor sector

Ook in Medemblik komt de klap hard aan, legt Maaike Steltenpool van het Toeristisch Platform Medemblik uit. "We zitten in een periode van veel lange weekenden en vakanties. Eerst het Paasweekend, dan de meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren. Een periode waarin veel evenementen zijn, en mensen op een korte vakantie gaan. En daar zijn wij geschikt voor."

Wethouder Harry Nederpelt van toerisme en economische zaken heeft de afgelopen dagen veel ondernemers gesproken. "Dat zijn heel wisselende gesprekken. Je ziet dramatische verhalen. Je zal maar een bedrijf hebben dat helemaal dicht moet. Alles hangt er vanaf hoelang dit gaat duren. Als het na eind april geleidelijk weer open kan, dan zou de schade beperkt kunnen blijven. "

Veel creatieve ideeën vanuit ondernemers

Toch ziet de wethouder ook positieve ontwikkelingen. "Die ondernemers zijn behoorlijk creatief en innovatief. Zo zijn er bezorgservices door restaurants." Steltenpool vult aan: "We hebben het gebundeld op onze website Medemblik vanuit Huis. We zien heel veel initiatieven: bezorgen, afhalen, het bakkerijmuseum opent dit weekend zijn winkel. Maar ook winkels die privé winkelen aanbieden."

Voor de rest hoopt ze vooral op betere tijden. "Zelf denk ik dat mensen dit jaar eerder in Nederland blijven. Misschien korte vakanties of dagjes in eigen land, in plaats van naar Italië of Spanje te gaan. Medemblik is er klaar voor."