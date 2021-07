Consultatiebureaus in Abbekerk en Andijk sluiten per september voor bepaalde tijd

De consultatiebureaus in Abbekerk en Andijk gaan op 1 september tijdelijk dicht vanwege "technische redenen". Dat heeft het college van de gemeente Medemblik besloten. Inwoners kunnen bij de andere consultatiebureaus terecht in Wognum, Wervershoof of Medemblik.

Onder meer de ventilatie zou niet goed zijn en de ruimtes te krap. De GGD geeft aan dat op beide locaties tijdelijk geen medische zorg is. Hoe lang de bureaus dichtblijven is nog niet bekend. Daar hebben politieke partijen vragen over gesteld aan het college.

Het sluiten van de consultatiebureaus kwam in 2016 al ter sprake. Destijds was het grootste deel van de gemeenteraad tegen. Er kwam een bedrag van 78.000 euro beschikbaar om in de consultatiebureaus te investeren. Ook zou er een plan worden gemaakt voor de lange termijn. "Wij stemden toentertijd voor een sluiting", vertelt Claudia Selders-Kroezen van het CDA Medemblik. Dat deed het CDA volgens Selders-Kroezen met het oog op de langetermijnoplossing. "Het voorstel dat er lag was voornamelijk om pleisters te plakken en daar blijf je dan mee bezig." Het CDA-raadslid snapt dan ook de keuze van het college om over te gaan tot sluiting van beide locaties, al ziet ze dat wel met ietwat lede ogen aan. "Er wordt nu weer om een geldbedrag gevraagd om de problemen bij de consultatiebureaus tijdelijk op te lossen." Lokale voorziening Cees Neefjes (PW2010) stemde in 2016 juist tegen de sluiting. Ook deze "technische redenen" moeten volgens Neefjes geen reden zijn om de deuren voorgoed dicht te houden. "Voor de inwoners wordt de afstand naar het consultatiebureau groter en verdwijnt er een voorziening in de nabije omgeving. Het wordt daardoor lastiger om naar het consultatiebureau te gaan." Volgens het college is het aantal inwoners dat gebruikmaakt van de consultatiebureaus beperkt. De afstand naar andere consultatiebureaus zou binnen de wettelijke normen vallen. GGD Hollands Noorden geeft aan dat het ook mogelijk is om de zorg thuis te ontvangen. "Ik vind het heel goed dat dat voorstel van ambulante zorg nu is genoemd", vertelt Selders-Kroezen van het CDA. "Op die manier kan de kwetsbare groep alsnog aan de zorg komen die nodig is." Kosten De consultatiebureaus zijn eigendom van de gemeente. De gemeente tast dan ook in de buidel voor de renovatie. De GGD schat dat er in Andijk zo'n 81.000 euro nodig is. Voor een beeld van het kostenplaatje in Abbekerk is meer onderzoek nodig. De gemeente neemt later een besluit over de investering van de locaties. Momenteel is de gemeente nog bezig met de lange termijn plannen voor verschillende openbare accommodaties. Daarover konden inwoners overigens meedenken. Dat deden drieduizend mensen uit Medemblik. Meer informatie over die plannen kun je hier terugvinden. Lees hieronder verder.

Voor CDA-raadslid Selders-Kroezen tikt de tijd en zou er snel een plan op tafel moeten komen. "Het lange termijn accommodatiebeleid wordt constant uitgesteld. Nu, bij de consultatiebureaus, wordt duidelijk wat daar de gevolgen van zijn", vindt Selders-Kroezen. Zij hoopt uiteindelijk op een goed plan voor op de lange termijn. Neefjes van PW2010 heeft vragen gesteld aan het college naar aanleiding van de tijdelijke sluiting. "Wij zullen eerst de antwoorden op onze vragen aan het college afwachten. Dan hoop ik dat ze op korte termijn met een oplossing komen en dat er uitzicht komt op een oplossing voor de lange termijn."