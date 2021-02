Inwoners gemeente Medemblik denken mee over toekomst dorpshuizen en sporthallen

MEDEMBLIK - Alle inwoners van de gemeente Medemblik van vijftien jaar en ouder kunnen via een enquête meedenken over wat er met een aantal openbare gebouwen moet gebeuren tot 2040. De gemeente kampt de komende jaren namelijk met forse tekorten op het gebied van accommodaties en dus wil zij graag de prioriteiten van haar burgers weten.

Wat moet er gebeuren met de buitensportaccommodaties, sporthallen, gymzalen, kinderopvang, dorpshuizen en scholen in de gemeente? Die vraag legt wethouder Joset Fit neer bij de inwoners, die via een enquête hun mening kunnen geven.

In een video op de website van de gemeente legt de wethouder uit waarom. "De zorg voor de accommodaties, bijvoorbeeld het doen van onderhoud en gastheer zijn, kost behoorlijk veel geld. Zoals het er nu uit ziet, zijn de kosten ervan in de toekomst nauwelijks op te brengen. Er moeten keuzes worden gemaakt."

Vier scenario's

De gemeente schetst vier scenario's die beschrijven wat er komende twintig jaar met de accommodaties moet gebeuren. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over het definitieve accommodatiebeleid.

Hieronder de hoofdpunten uit de vier scenario's op een rij:

Scenario A wordt omschreven als 'sober en 'doelmatig'. De gemeente heeft een actieve rol. In iedere dorpskern is een school en ontmoetingsplek. Wat betreft sportaccommodaties en plekken voor verenigingen wordt gekeken naar de centrumdorpen en hoofdkernen. De gemeente blijft eigenaar en zorgt voor het onderhoud. Er is geen ruimte voor nieuwbouw.

Scenario B wordt omschreven als 'actief op zoek naar kwaliteit'. De accommodaties moeten volgens de gemeente "van topkwaliteit" zijn. Dat betekent dat het aantal accomodaties wordt beperkt. Inwoners merken bijvoorbeeld dat de reistijd groter is. Er wordt gekeken om accommodaties te combineren, zoals onderwijs, sport en kinderopvang onder één dak.

Scenario C wordt omschreven als 'een rijk palet met de samenleving aan zet'. De rol van de gemeente is hier minder groot. De bedoeling is dat de accommodaties geleidelijk in handen worden gegeven van de samenleving. Zo zijn verenigingen of commerciële bedrijven verantwoordelijk voor onderhoud.

Scenario D wordt omschreven als 'de kernen aan zet met hun eigenkernbudget'. De gemeente heeft hierin de meest terughoudende rol. Elk dorp krijgt geld en kan zelf bepalen aan welke accommodaties dat wordt besteed. Om de vier jaar stemmen bewoners van het dorp waaraan het geld besteed wordt.

Deze week krijgen inwoners van vijftien jaar of ouder een uitnodiging om deel te nemen aan een enquête. In de enquête kunnen burgers elk scenario een cijfer geven en dat zal uiteindelijk meegewogen worden in de besluitvorming.