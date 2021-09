Renovatie zwembad De Zeehoek weer opgeschort: "Wij willen duidelijkheid"

Renovatie of nieuwbouw? Zwembad De Zeehoek in Wervershoof snakt al vier jaar naar duidelijkheid. En die leek er even te zijn, als de Medemblikse gemeenteraad in november vorig jaar nipt instemt met renovatie van het zwembad. Toch besloot de raad gisteravond unaniem om deze renovatie tot nader moment uit te stellen: woningbouw krijgt voorrang.

NH Nieuws / Chantal Bos

Eerder presenteerden lokale ondernemers een goedkoper plan voor verplaatsing van het zwembad en het bouwen van nieuwe woningen. De raad vraagt het college nu om opnieuw met de ondernemers in gesprek te gaan. Ze ziet kansen in de plannen voor de bouw van een nieuw zwembad. Dat moet eerst onderzocht worden en dus moeten plannen voor renovatie nog even blijven liggen, besloot de gemeenteraad gister unaniem. Jan Mol, vice-voorzitter van zwembad De Zeehoek, windt er geen doekjes om: "Wij zouden het liefst een nieuw zwembad zien." Maar omdat de raad vorig jaar in eerste instantie anders besloot, trof het zwembad voorbereidingen voor een renovatie. Het zwembad nam een extern onderzoeksbureau in de arm, dat bekijkt nu wat er aan de locatie moet gebeuren. Noodzaak renovatie Het zwembad verwacht de resultaten nog deze maand. "Erg spannend", vertelt Mol. "Afhankelijk van de uitkomsten van dat onderzoek weten we of we met beperkte kosten nog een aantal jaar door kunnen, of dat er op korte termijn veel moet worden vervangen." Pas dan kan het zwembad de noodzaak van een renovatie op korte termijn goed in kaart brengen. "Wij kunnen de renovatie niet eeuwig opschorten." "Wij willen zo snel mogelijk duidelijkheid", vervolgt Mol. Hij vreest voor de mogelijkheid dat de plannen over de gemeenteraadsverkiezingen - in maart volgend jaar - heen getild worden. "Dan blijft het wéér maanden liggen."