Tekort van 2,2 miljoen: begroting gemeente Medemblik gaat hoe dan ook pijn doen

MEDEMBLIK - De begroting van Medemblik kent een gat van een paar miljoen dat opgevuld moet worden, om de gemeente financieel gezond te houden. Dat betekent flinke bezuinigingen. Vanavond stemt de raad in Medemblik over de begroting van volgend jaar. Het plan dat er vanuit het college ligt kreeg geen zachte landing: maar liefst vijftien inspraakreacties kwamen binnen vanuit de samenleving. Wie gaat de pijn voelen?

De gemeente staat voor een moeilijke taak met flinke bezuinigingen en teleurstelling en verontwaardiging zijn dan misschien onvermijdelijk. Waar in andere gemeentes de discussie over de begroting vooral binnen de muren van de raadszaal plaatsvindt, strekt die zich in Medemblik uit tot ver in de huiskamers. Volgens woordvoerder van gemeente Medemblik, Silvia Hania, is het traditie dat de begroting veel stof doet opwaaien. Wie de klappen moet opvangen wordt vanavond duidelijk. NH Nieuws bracht vooraf in kaart welke geluiden er leven over de begroting.

Cultuur terug bij af

Voorafgaand aan de raadsvergadering gaan de organisaties achter het cultureel platform Medemblik de noodklok luiden. Het initiatief komt van cultuurcoördinator Ariane Vervoorn. De gemeente Medemblik wil in 2022 tot 85 procent bezuinigen op subsidies voor de cultuursector, wat neerkomt op een bedrag van 200.000 euro. Volgens Vervoorn is Medemblik daarmee terug bij af. "Alles wat ik het afgelopen jaar heb opgebouwd zou met deze bezuiniging weer teruggedraaid worden, dat is zuur." Ook subsidie voor het muziekonderwijs wordt met 20 procent gekort.

Waar brengen we de kinderopvang onder?

Wat is een geschikte locatie voor de kinderdagverblijven en de peuterspeelzaal? Die vraag lag in 2018 al op tafel in Abbekerk en doet rond deze begrotingsraad weer stof opwaaien. Maar liefst zeven inspraakreacties kwamen er binnen op het gewijzigde plan van de gemeente.

Het idee was destijds om deze zogenoemde 'kindfuncties' onder te brengen bij basisschool De Plaats in plaats van de huidige vorm in het dorpshuis. Dat plan ging van tafel vanwege weinig steun vanuit inwoners, maar nu wil het college toch teruggrijpen naar deze eerste optie.

De verkeerssituatie bij de school zou al onveilig zijn. Door de school uit de breiden met kinderopvang zou dat alleen maar erger worden, vrezen ouders uit Abbekerk en Lambertschaag. Ook de plaatselijke dorpsraad en het dorpshuis zien geen heil in dit plan: "Het door het college voorgestelde plan voor vernieuwbouw van het huidige dorpshuis en verplaatsing van de kinderopvang naar 'O.B.S. De Plaats' is voor ons onbespreekbaar."