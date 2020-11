Cultuursector Medemblik luidt donderdag letterlijk de noodklok tegen bezuiniging

MEDEMBLIK - Samenwerkende cultuurorganisaties uit Medemblik willen voorafgaand aan de raadsvergadering aanstaande donderdag bij verschillende kerken de 'noodklok' laten luiden. Dit doen zij als ludieke actie om aandacht te vragen voor de in hun ogen buitenproportionele bezuiniging op de cultuursector. Die avond wordt besloten of in 2022 inderdaad 85% wordt bezuinigd op cultuur.

Het Culturele Platform roept alle kerken op de klok te luiden. De kerkklokken van Het groene kerkje in Lambertschaag en theaterkerk Hemels in Twisk zullen in ieder geval te horen zijn. De gemeente Medemblik wil in 2022 flink 85 procent bezuinigen op subsidies voor de cultuursector, wat neerkomt op een bedrag van 200.000 euro, zo valt te lezen in de meerjarenraming die aanstaande donderdag wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Terwijl In 2019 door de gemeente juist is ingezet op investeren in onder andere een erfgoedroutes, monumentenbeleid, ondersteunen van amateurverenigingen, de sport-en cultuurpas en muziekonderwijs. Ook werd geïnvesteerd in een cultuurcoördinator; Ariane Vervoorn. Alles wat zij het afgelopen jaar heeft opgebouwd zou met deze bezuiniging weer teruggedraaid worden. "Het is ontzettend zuur om dat dan meteen allemaal met de pennenstreek weg te strepen. Zo raken we terug bij af."

In deze crisistijd was een bezuiniging wel te verwachten, stelt Ariane. "Maar 85 procent hadden we niet verwacht. Ook op haar persoonlijk heeft dit effect. "Het is bijzonder spijtig als dit door zou gaan. Dan werk ik er niet meer als coördinator helaas." Want ook haar functie zou dan komen te vervallen. Miljoen aan inkomsten mis Vervoorn vindt de keuze onbegrijpelijk. "Als je meerekent dat elke bezoeker aan de cultuursector gemiddeld 30 euro besteed in Medemblik, dan loop je daarnaast een miljoen aan inkomsten mis." De cultuurcoördinator verwacht dat ook andere sectoren dit gaan voelen. "Als er geen aanbod meer is vanuit kunst en cultuur wordt dat geld ook niet meer uitgegeven in horeca of bij andere ondernemers. Ook zij worden zo getroffen." Aanstaande donderdag wordt de begroting en de meerjarenraming waar de bezuiniging op de cultuursubsidies onderdeel van uitmaakt besproken in de raadsvergadering. Cultuurplatform Medemblik heeft een zienswijze ingestuurd om de raad te wijzen op de gevolgen.