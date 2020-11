Donkere wolk boven project Humanitas: "Kan grote gevolgen hebben voor gezinnen"

MEDEMBLIK - De gemeente Medemblik wil, vanwege bezuinigingen, mogelijk de stekker trekken uit het Home-Start project van Humanitas. Het project biedt met vrijwilligers hulp aan jonge gezinnen en voorkomt zo dat ze de professionele hulpverlening in moeten. Volgens vrijwilligster Sjoukje, maar ook een ouder die veel heeft gehad aan Home-Start, kan het wegvallen van het project grote gevolgen hebben voor gezinnen die die hulp juist zo hard nodig hebben.

Linda* is moeder van zes kinderen en ontving een half jaar lang hulp van een vrijwilliger van het Home-Start traject. "Ik heb mijn man vanwege een verslaving uit huis moeten zetten, omdat het anders ten koste van het gezin zou gaan." Een vrijwilliger van Home-Start heeft er voor gezorgd dat de moeder van het gezin alles weer op een rijtje kon zetten, ze had iemand nodig die naast haar kwam staan. De vrijwilligster heeft er met kleine stapjes voor gezorgd dat zij alles weer op poten kon zetten. "Ze veroordeelde me niet en ik voelde me echt gehoord door haar."

Hulp van de vrijwilliger Linda is normaal gesproken iemand die alle ballen in de lucht houdt, maar door haar 'crisis' was werk, haar relatie waar ze aan moest werken en de zorg voor zes kinderen teveel. "In eerste instantie heb ik haar geholpen door bij haar thuis te zijn", vertelt vrijwilliger Sjoukje. Vooral in het begin was het belangrijk om een band op te bouwen met de kinderen, legt ze uit. "Dit deed ik door bijvoorbeeld een spelletje met ze te spelen."

Quote "Wij zorgen ervoor dat die mensen net niet in de professionele hulpverlening terechtkomen" Sjoukje - vrijwilliger Humanitas

Daarna hebben ze samen met kleine stapjes geprobeerd weer structuur in de week te krijgen. "Ook hebben we gefocust op de positieve dingen, die waren er namelijk wel, maar die zag ze niet meer." Vaak waren het ook praktische dingen waar Sjoukje bij hielp. Zoals bijvoorbeeld de dag inplannen. Uiteindelijk kreeg de moeder steeds meer zelfvertrouwen en pakte ze bepaalde dingen weer goed op. "Ze kreeg weer energie en plezier in haar kinderen." Grote gevolgen Jaarlijks helpt het project ruimt twintig gezinnen in de gemeente en als dit project stopt, dan kan dat grote gevolgen hebben voor bepaalde gezinnen, denkt Sjoukje. Ook Linda hoopt dat het project in stand blijft om anderen de hulp te bieden die zij kreeg. "Als Home-Start er niet meer is, zouden mensen oplossingen kunnen missen die ze anders wel zouden kunnen hebben. Je wilt je gezin geven waar het recht op heeft, maar als je zelf niet weet waar je moet beginnen kun je de hulp van Home-Start goed gebruiken."

Quote "Je wilt je gezin geven waar het recht op heeft." linda - moeder

De vrijwilligers van het Home-Start project werken eigenlijk voor de hulpverlening uit. Maar volgens Sjoukje moeten we ze niet beschouwen als hulpverleners. "Wij zorgen ervoor dat die mensen net niet in de professionele hulpverlening terechtkomen", legt Sjoukje uit. "Het is ook voor het gezin veel makkelijker om alles weer op de rit te krijgen. Met professionele hulpverlening duurt dit langer. Daarnaast kost het ook nog eens een hoop geld." Het Home-Start project beginnen in Medemblik was een goede basis om het project ook in andere gemeentes van West-Friesland te introduceren. "Als dit wegvalt moeten de mensen het doen met hun eigen omgeving. Als dan blijkt dat mensen hier niet genoeg aan hebben kan dit grote gevolgen hebben voor het gezin."

Positief einde Na een half jaar gebruik te hebben gemaakt van de vrijwilliger heeft Linda met het gezin het traject positief kunnen afsluiten. De man van Linda heeft hulp gekregen bij het oplossen van zijn probleem. Hij worstelt er nog steeds mee, maar het gaat wel de goede kant op. Het gezin hoopt met hun ervaring andere gezinnen te bemoedigen: "Hopelijk mogen wij daar later zelf ook iets in betekenen voor anderen." *Linda is een gefingeerde naam, haar echte naam is bekend bij de redactie.